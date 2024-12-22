الاتحاد الأوروبي يبحث مخاطر مصادرة الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) دعا كبير المسؤولين الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة، مثل مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، لتعويض أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب، مشدداً على أهمية تجاوز التحذيرات المتعلقة بالمخاطر التي أثارها الأوروبي.

قال المفوض الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، في مقابلة يوم الخميس:“علينا بالتأكيد استكشاف جميع الخيارات والعمل عليها”. وأضاف أن“هناك مبدأ راسخ بموجب القانون الدولي ينص على أن المعتدي يتحمل مسؤولية الأضرار التي يتسبب بها، لذلك يجب أن نجد آليات تمكننا من إلزام روسيا بدفع ثمن الدمار الذي تسببت به في أوكرانيا”.

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يجري الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي حالياً دراسات جديدة لتقييم المخاطر المالية والاقتصادية الناجمة عن مصادرة الأصول الروسية وتحويلها إلى أوكرانيا، وفقاً لتقرير سابق نشرته“بلومبرغ”. وتأتي هذه المناقشات في ظل قلق متزايد بشأن احتمالية تقليص أو توقف المساعدات الأميركية لكييف عقب تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

حتى الآن، استغل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع أرباح الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات، التي تصل قيمتها إلى حوالي 300 مليار دولار، لتقديم مساعدات لأوكرانيا. وبموجب خطة مجموعة السبع، وافق حلفاء كييف على آلية تستخدم هذه الأرباح لدعم حزمة قروض بقيمة 50 مليار يورو (52.5 مليار دولار) لصالح كييف.

تحذيرات بشأن المصادرة

تحتفظ شركة“يوروكلير” (Euroclear)، وهي شركة مقاصة مقرها بروكسل، بأكبر حصة من الودائع الروسية المجمدة، والتي تصل إلى 180 مليار يورو. وقد حذرت الرئيسة التنفيذية للشركة، فاليري أوربين، من أن خطوة مصادرة هذه الأصول قد تكون محفوفة بالمخاطر.

وأبدت عدة دول أعضاء، مثل ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى البنك المركزي الأوروبي، مخاوفها من أن مصادرة الأصول قد تنتهك مبدأ الحصانة السيادية للدول بموجب القانون الدولي. كما أعربت عن قلقها من التأثير المحتمل على مكانة اليورو كعملة احتياطية، وعلى الاستقرار المالي لمنطقة اليورو.

أكد دومبروفسكيس أن أي خطوة تتخذ يجب أن تكون“قانونية تماماً” لتحمل التدقيق القضائي المحتمل، كما أنه قلل من شأن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي. وقال:“لقد اتخذنا بالفعل خطوة مهمة عندما قمنا بتجميد هذه الأصول، وكان هناك أيضاً آنذاك قلق بشأن الاستقرار المالي أو آثار ذلك على اليورو، لكن هذه المخاوف لم تتحقق”.

دعم مستمر لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يُعتبر أحد أكبر المانحين لأوكرانيا، إذ تعهد بتقديم حزمة مساعدات تبلغ 50 مليار يورو للفترة بين 2024 و2027، إلى جانب دعم إضافي منفصل تم بالتنسيق مع مجموعة السبع.

الحرب الروسية على أوكرانيا دفعت الاتحاد الأوروبي إلى مناقشة تعزيز قدراته الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري. وتبحث المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء عن وسائل تمويل مناسبة لتحسين القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، وسط مقترحات من دول مثل إستونيا وفرنسا باللجوء إلى الاقتراض المشترك لتغطية الفجوات العسكرية الناتجة عن عقود من نقص الاستثمار بسبب الاعتماد على حلف شمال الأطلسي (الناتو). إلا أن دولاً مثل ألمانيا وهولندا تعارض هذا الاقتراح.

أدوات تمويل جديدة

شدد دومبروفسكيس، وهو رئيس وزراء لاتفيا السابق، على ضرورة استكشاف أدوات تمويل جديدة قبل إعداد ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد المقبلة، والتي من المقرر أن تبدأ في 2028.

وقال:“علينا أن نكون طموحين حيال تعزيز قدراتنا الدفاعية وإيجاد الأدوات التمويلية المناسبة على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني، لأن التهديدات الأمنية حقيقية، خاصة مع عدم وضوح التزام إدارة ترمب بهذا الشأن”.

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