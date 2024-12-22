نيو الصينية تطرح علامة تجارية جديدة لمنافسة سيارة بي إم دبليو ميني جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة نيو الصينية للسيارات، أمس السبت، عن علامة تجارية أقل تكلفة تدعى فايرفلاي، ووصفتها بأنها منافس لسيارة سمارت من مرسيدس وميني من بي إم دبليو، في أحدث محاولة من شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية لتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز المبيعات.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة ويليام لي عن العلامة التجارية الجديدة في حدث سنوي للشركة في قوانغتشو، وقال إن المبيعات المسبقة ستبدأ على الفور بأسعار تبدأ من 148800 يوان (20394 دولاراً أميركياً) وفقا لسي ان ان.

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وتم عرض ثلاث سيارات ((فايرفلاي)) باللون الخزامي والليموني والبيج، وقال لي ((إن السيارة تتمتع بدائرة دوران ضيقة تبلغ 4.7 متر وتقنية ركن السيارة ذاتياً)).

وأوضح لي أن العملاء يستطيعون تقديم طلباتهم عبر تطبيق ((فاير فلاي))، مشيراً إلى أن السيارة سيتم إطلاقها رسمياً في أبريل نيسان المقبل.

وقال لي ((نحن نبني السيارة فايرفلاي لكي تكون أذكى من سيارات ميني، ولكي تكون أكثر صغراً من السيارات الذكية)).

وتبدأ أسعار سيارة ميني الكهربائية الخالصة من بي إم دبليو في الصين من 148.800 يوان، بينما يبدأ سعر سيارة سمارت 1 من مرسيدس من 154.900 يوان.

ومن بين العلامات التجارية المحلية التي ستنافسها شركة Firefly العلامة التجارية Seal من شركة BYD والعلامة التجارية Mona من شركة Xpeng.

وتواجه شركة نيو، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية في الصين من حيث المبيعات، المنافسة السعرية المتزايدة في الصين من خلال إطلاق نماذج أرخص هذا العام، بعد أن كشفت في وقت سابق من شهر مايو أيار عن نموذج آخر أطلقت عليه اسم ((أونفو)).

كانت شركة نيو التي تقتصر مبيعاتها الأوروبية على مئات المركبات سنوياً، تخطط في الأصل لتعزيز حصتها في أوروبا من خلال العلامة التجارية فايرفلاي، حسب ما قال مسؤولون تنفيذيون في وقت سابق.

وكانت الشركة ستتنافس مع رينو وفيات وبيجو التابعة لستيلانتس وميني التابعة لبي إم دبليو في قطاع السيارات الصغيرة الأوروبي الذي يبلغ الطلب السنوي عليه 4 ملايين سيارة.

لكن المفوضية الأوروبية فرضت في أكتوبر تشرين الأول تعريفة جمركية إضافية تزيد على 20% على سيارات نيو بما في ذلك سيارات فايرفلاي الكهربائية المصدرة من الصين إلى المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال المحللون إن هذا من شأنه أن يقوّض إلى حد كبير القدرة التنافسية للعلامة التجارية من حيث الأسعار.

ولم يوضح لي تفاصيل الخطط بشأن المكان الذي سيتم فيه بيع ((فايرفلاي)) خلال الحدث.

وتستهدف شركة نيو مضاعفة مبيعاتها في عام 2025 وتحقيق نقطة التعادل في عام 2026، لكنها قالت هذا الشهر إن نمو مبيعاتها تأخر عن الموعد المحدد بعامين.

وذكرت وكالة رويترز في نوفمبر أن شركة نيو تخطط لإطلاق أول طراز هجين موسع النطاق تحت العلامة التجارية فايرفلاي في عام 2026 للبيع في الأسواق الخارجية فقط.

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