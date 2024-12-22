نيو الصينية تطرح علامة تجارية جديدة لمنافسة سيارة بي إم دبليو ميني جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة نيو الصينية للسيارات، أمس السبت، عن علامة تجارية أقل تكلفة تدعى فايرفلاي، ووصفتها بأنها منافس لسيارة سمارت من مرسيدس وميني من بي إم دبليو، في أحدث محاولة من شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية لتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز المبيعات.
وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة ويليام لي عن العلامة التجارية الجديدة في حدث سنوي للشركة في قوانغتشو، وقال إن المبيعات المسبقة ستبدأ على الفور بأسعار تبدأ من 148800 يوان (20394 دولاراً أميركياً) وفقا لسي ان ان.
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وتم عرض ثلاث سيارات ((فايرفلاي)) باللون الخزامي والليموني والبيج، وقال لي ((إن السيارة تتمتع بدائرة دوران ضيقة تبلغ 4.7 متر وتقنية ركن السيارة ذاتياً)).
وأوضح لي أن العملاء يستطيعون تقديم طلباتهم عبر تطبيق ((فاير فلاي))، مشيراً إلى أن السيارة سيتم إطلاقها رسمياً في أبريل نيسان المقبل.
وقال لي ((نحن نبني السيارة فايرفلاي لكي تكون أذكى من سيارات ميني، ولكي تكون أكثر صغراً من السيارات الذكية)).
وتبدأ أسعار سيارة ميني الكهربائية الخالصة من بي إم دبليو في الصين من 148.800 يوان، بينما يبدأ سعر سيارة سمارت 1 من مرسيدس من 154.900 يوان.
ومن بين العلامات التجارية المحلية التي ستنافسها شركة Firefly العلامة التجارية Seal من شركة BYD والعلامة التجارية Mona من شركة Xpeng.
وتواجه شركة نيو، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية في الصين من حيث المبيعات، المنافسة السعرية المتزايدة في الصين من خلال إطلاق نماذج أرخص هذا العام، بعد أن كشفت في وقت سابق من شهر مايو أيار عن نموذج آخر أطلقت عليه اسم ((أونفو)).
كانت شركة نيو التي تقتصر مبيعاتها الأوروبية على مئات المركبات سنوياً، تخطط في الأصل لتعزيز حصتها في أوروبا من خلال العلامة التجارية فايرفلاي، حسب ما قال مسؤولون تنفيذيون في وقت سابق.
وكانت الشركة ستتنافس مع رينو وفيات وبيجو التابعة لستيلانتس وميني التابعة لبي إم دبليو في قطاع السيارات الصغيرة الأوروبي الذي يبلغ الطلب السنوي عليه 4 ملايين سيارة.
لكن المفوضية الأوروبية فرضت في أكتوبر تشرين الأول تعريفة جمركية إضافية تزيد على 20% على سيارات نيو بما في ذلك سيارات فايرفلاي الكهربائية المصدرة من الصين إلى المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال المحللون إن هذا من شأنه أن يقوّض إلى حد كبير القدرة التنافسية للعلامة التجارية من حيث الأسعار.
ولم يوضح لي تفاصيل الخطط بشأن المكان الذي سيتم فيه بيع ((فايرفلاي)) خلال الحدث.
وتستهدف شركة نيو مضاعفة مبيعاتها في عام 2025 وتحقيق نقطة التعادل في عام 2026، لكنها قالت هذا الشهر إن نمو مبيعاتها تأخر عن الموعد المحدد بعامين.
وذكرت وكالة رويترز في نوفمبر أن شركة نيو تخطط لإطلاق أول طراز هجين موسع النطاق تحت العلامة التجارية فايرفلاي في عام 2026 للبيع في الأسواق الخارجية فقط.
المصدر:
MENAFN22122024000202011048ID1109020883