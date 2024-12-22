سامسونج تعلن عن عروض مميزة على مجموعة استثنائية من المنتجات في موسم الأعياد

(MENAFN
- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 ديسمبر 2024: تساهم شركة سامسونج جلف للإلكترونيات بنشر البهجة في موسم الأعياد من خلال إعلانها عن عروض مميزة على مجموعة كبيرة من المنتجات لتسهيل مشاركة العائلات للهدايا مع أحبائهم أكثر من أي وقت مضى. وتقدم سامسونج في الموسم هذا مزايا رائعة ضمن مجموعة واسعة من الهدايا عبر موقع Samsung.com.
وتشمل مجموعة المنتجات سلسلة هواتف Galaxy S24 من سامسونج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومنها Galaxy S24 Ultra المتطور وGalaxy S24 متعدد الاستخدامات، وهو مثالي لالتقاط ومشاركة لحظات العطلات الثمينة. وبالنسبة لمن يهتمون بإظهار أسلوبهم الفريد، يوفر Galaxy Z Flip6 مزيجاً من الأناقة والوظائف القوية مما يجعله هدية لا تُنسى.
وتساعد ابتكارات سامسونج القابلة للارتداء، بما فيها ساعة Galaxy Watch Ultra المتطورة، الأحباء على البقاء على اتصال والحفاظ على نمط حياة صحي خلال الاحتفالات وما بعدها. أما بالنسبة للترفيه العائلي، يمكن لمجموعة تلفزيونات سامسونج المتميزة، ومنها تلفزيون OLED 4K Smart AI مقاس 77 بوصة وThe Frame ، تحويل أي غرفة معيشة إلى مساحة لصنع ذكريات العطلات المذهلة معاً.
وتمتد أجواء الأعياد أيضاً لتشمل الأجهزة المنزلية مع عروض خاصة على الثلاجات والغسالات والمكانس الكهربائية التي تعتبر هدايا لجميع أفراد الأسرة. وتضم هذه المنتجات أحدث الابتكارات التي تسهم بتعزيز الحياة الأسرية وإضفاء البهجة على مدار العام.
ولجعل التسوّق في العطلات أكثر متعةً، تقدم سامسونج خمسة أضعاف نقاط مكافآت سامسونج وخيار التقسيط حتى 24 شهرًا مع فائدة 0%، وخيارات اشتر الآن - ادفع لاحقًا، وخصومات خاصة على باقات محددة عند شراء عدة أجهزة وخطط دفع مريحة وعروض استبدال. ويضمن التوصيل المجاني وصول الهدايا التي يتم اختيارها بعناية إلى باب منزلكم بأمان.
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