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دعوة للتدقيق الطبي في الأردن للحد من العمليات القيصرية غير المبررة

12/22/2024 3:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت رئيسة جمعية النسائية والتوليد بنقابة الأطباء الدكتورة عبير عناب بأن ارتفاع معدلات العمليات القيصرية في الدول العربية بات يشكل ظاهرة تحتاج إلى دراسة معمقة وتدخلات فاعلة للحد منها.
وأكدت في تصريح صحفي على ضرورة التدقيق السريري للحد من العمليات غير المبررة طبيًا بناء على "الارشادات الوطنية لدعم الولادة الطبيعية والحد من العمليات القيصرية الأولية غير المبررة" والتي تم وضعها بدعم من مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية الممول من USAID" وتم توقيعها من وزير الصحة.
وأشارت أن العديد من الدراسات والاحصائيات أظهرت أن نسب العمليات القيصرية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من الدول العربية والأوروبية وأمريكا وأستراليا، ففي المملكة العربية السعودية، بلغت نسبة الولادات القيصرية 35% خلال عام 2023، بينما سجلت تونس ارتفاعًا مقلقًا حيث وصلت النسبة إلى 44.4% من الولادات ، وبلغت 70% في تركيا والبرازيل مع تباينات بين المناطق الحضرية والريفية.
أما في مصر، فقد أظهرت الأرقام تصدر البلاد قائمة الدول العربية في هذا المجال بنسبة بلغت 72.2% في الإسكندرية وفقًا لمسح صحي عام 2021، مع تجاوز النسبة 80% في بعض المحافظات.
وفي الأردن، أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة لمسح الصحة والسكان لعام 2023 أن نسبة العمليات القيصرية بلغت حوالي 43%، وهي نسبة تعتبر مقاربة لما هو مسجل في الدول المجاورة.
وأوضحت الدكتورة عناب أن هذه الأرقام تستدعي العمل الجاد على الحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا، من خلال إجراءات تدقيق سريري دقيقة في المستشفيات، وضمان الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المتبعة عالميًا ووطنيًا.
وأكدت د. عناب أن العمليات القيصرية تكون ضرورية ومبررة في بعض الأحيان لضمان سلامة الأم والجنين، إلا أن القلق يكمن في تزايد الحالات غير المبررة، وخاصة العمليات القيصرية الأولى.
ودعت إلى تعزيز الالتزام بملف الإرشادات الوطنية لدعم الولادات الطبيعية بما يسهم في تقليل نسب العمليات القيصرية، ويضمن توفير الرعاية الصحية المثلى للأمهات والأطفال.
وحذت من المخاطر الصحية التي قد تترتب على اللجوء غير الضروري لهذا الإجراء، ودعت إلى تكثيف الجهود التوعوية والطبية لمواجهة هذا التحدي الصحي في العالم العربي والعالمي وفي الأردن على وجه الخصوص.








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