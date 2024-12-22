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النسائية والتوليد: زيادة مقلقة في العمليات القيصرية في العالم ودعوة للتدقيق الطبي في المملكة

12/22/2024 3:10:30 AM
(MENAFN- Amman Net) قالت رئيسة جمعية النسائية والتوليد بنقابة الأطباء الدكتورة عبير عناب بأن ارتفاع معدلات العمليات القيصرية في الدول العربية بات يشكل ظاهرة تحتاج إلى دراسة معمقة وتدخلات فاعلة للحد منها.
واكدت في تصريح صحفي على ضرورة التدقيق السريري للحد من العمليات غير المبررة طبيًا بناء على "الارشادات الوطنية لدعم الولادة الطبيعية والحد من العمليات القيصرية الأولية غير المبررة" والتي تم وضعها بدعم من مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية الممول من USAID" وتم توقيعها من وزير الصحة.
واشارت أن العديد من الدراسات والاحصائيات اظهرت أن نسب العمليات القيصرية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من الدول العربية والأوروبية وأمريكا وأستراليا، ففي المملكة العربية السعودية، بلغت نسبة الولادات القيصرية 35% خلال عام 2023، بينما سجلت تونس ارتفاعًا مقلقًا حيث وصلت النسبة إلى 44.4% من الولادات ، وبلغت 70% في تركيا والبرازيل مع تباينات بين المناطق الحضرية والريفية.
أما في مصر، فقد أظهرت الأرقام تصدر البلاد قائمة الدول العربية في هذا المجال بنسبة بلغت 72.2% في الاسكندرية وفقًا لمسح صحي عام 2021، مع تجاوز النسبة 80% في بعض المحافظات.
وفي الأردن، أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة لمسح الصحة والسكان لعام 2023 أن نسبة العمليات القيصرية بلغت حوالي 43%، وهي نسبة تعتبر مقاربة لما هو مسجل في الدول المجاورة.
وأوضحت الدكتورة عناب أن هذه الأرقام تستدعي العمل الجاد على الحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا، من خلال إجراءات تدقيق سريري دقيقة في المستشفيات، وضمان الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المتبعة عالميًا ووطنيًا.
وأكدت د. عناب أن العمليات القيصرية تكون ضرورية ومبررة في بعض الأحيان لضمان سلامة الأم والجنين، إلا أن القلق يكمن في تزايد الحالات غير المبررة، وخاصة العمليات القيصرية الأولى.
ودعت إلى تعزيز الالتزام بملف الإرشادات الوطنية لدعم الولادات الطبيعية بما يسهم في تقليل نسب العمليات القيصرية، ويضمن توفير الرعاية الصحية المثلى للأمهات والأطفال.
وحذت من المخاطر الصحية التي قد تترتب على اللجوء غير الضروري لهذا الإجراء، ودعت إلى تكثيف الجهود التوعوية والطبية لمواجهة هذا التحدي الصحي في العالم العربي والعالمي وفي الأردن على وجه الخصوص.
وحول الجهود المبذولة لتقليل معدلات الولادة القيصرية في الأردن، قالت دعناب إن الأردن حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين صحة الأم وذلك من خلال إنشاء النظام الوطني للرصد والاستجابة لوفيات الأمهات في الأردن (JMMSR). حيث تبين من البيانات الصادرة عن هذا النظام أن معظم وفيات الأمهات خلال السنوات الست الماضية حدثت بين النساء اللاتي ولدن بعملية قيصرية وبالاخص المتكررة، وقد سلط ذلك الضوء على الحاجة الملحة لتقييم الظروف المحيطة بالولادات القيصرية ومعالجة العمليات القيصرية غير الضرورية.
وبينت أنه لمواجهة ذلك شكلت لجنة إشراف على العمليات القيصرية، تضم كبار الخبراء في طب النساء والتوليد من وزارة الصحة (MOH)، الخدمات الطبية الملكية (RMS)، المستشفيات الجامعية، والقطاع الخاص، و جمعية اختصاصيي الامراض و الجراحة النسائية الأردنية، وقامت هذه اللجنة متعددة القطاعات بوضع خطة عمل وخارطة طريق لتقليل العمليات القيصرية الاولى تهدف إلى التخطيط وتنفيذ ومتابعة برامج تحسين تعاونية لممارسات العمليات القيصرية، والتركيز على تعزيز الولادة الطبيعية و تقليل العمليات القيصرية الأساسية غير الضرورية لتخفيض المعدل العام للعمليات القيصرية لاول مرة
.
واوضحت أنه وبالتعاون مع لجنة الاشراف
دليل وطني للارشادات السريرية لدعم الولادات الطبيعية وتقليل العمليات القيصرية لاول مرة وقد تم تحديثها حديثا واعتمادها من قبل وزارة الصحة، وتعتمد هذه الإرشادات على ممارسات طبية قائمة على الأدلة العلمية وتستهدف مقدمي الرعاية الصحية العاملين في وحدات الولادة، وتهدف إلى توحيد ممارسات مقدمي الرعاية الصحية لضمان تقديم رعاية عالية الجودة بشكل متسق أثناء الولادة. وخاصة فيما يتعلق باجراءات تحفيز المخاض و مراقبة نبض الجنين
واستخدام الادوات المساعدة ( الشفط والملقط)
كما تهدف إلى تمكين النساء الحوامل من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خيارات الولادة، كما يتم وبشكل دوري تدريب مقدمي الخدمات من القابلات واطباء النسائية والتوليد الاختصاصين والمتدربين
لدعم تنفيذ الإرشادات الوطنية على مستوى المرافق الصحية، كذلك طورت أدوات شاملة للمرافق الصحي تساعد هذه المجموعة المرافق الصحية على تبني وتنفيذ ومتابعة الإرشادات مع إمكانية تخصيصها لتتناسب مع احتياجات وظروف كل مرفق.
واشارت الى مجموعة من الأدوات التي يتم اتباعها، منها خطة التنفيذ: استراتيجيات لتعزيز الولادات الطبيعية وتقليل العمليات القيصرية الأساسية، ومؤشرات سريرية: معايير لقياس التقدم في دعم الولادات الطبيعية وتقليل العمليات القيصرية غير الضرورية، وأداة التدقيق السريري: إطار لتقييم الالتزام بالإرشادات
السريرية الوطنية، وتقرير التدقيق السريري: تنسيق منظم لتوثيق نتائج التدقيق، وسجل حالات الولادة: أداة لتوثيق ومتابعة تطبيق الإرشادات
ولفتت ان الجهود التعاونية التي تبذلها لجنة الإشراف على العمليات القيصرية تساهم بشكل كبير في تعزيز ممارسات الولادة الآمنة في جميع أنحاء الأردن من خلال تعزيز التدخلات القائمة على الأدلة وتعزيز التعاون متعدد القطاعات، وتهدف هذه المبادرات إلى تقليل العمليات القيصرية غير الضرورية بشكل مستدام، وتحسين نتائج صحة الأم، ودعم الهدف الأسمى المتمثل في منع وفيات الأمهات التي يمكن تجنبها.
واكدت عناب ثقتها بالطبيب الاردني وحرصه على مصلحة الأم الحامل ونؤكد على ان قرار القيصرية يتم بعد التشاور مع المريضة بعد أن يتم توضيح الأسباب العلمية لهذا الإجراء.

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