النسائية والتوليد: زيادة مقلقة في العمليات القيصرية في العالم ودعوة للتدقيق الطبي في المملكة

(MENAFN
- Amman Net) قالت رئيسة جمعية النسائية والتوليد بنقابة الأطباء الدكتورة عبير عناب بأن ارتفاع معدلات العمليات القيصرية في الدول العربية بات يشكل ظاهرة تحتاج إلى دراسة معمقة وتدخلات فاعلة للحد منها.
واكدت في تصريح صحفي
على ضرورة التدقيق السريري للحد من العمليات غير المبررة طبيًا بناء على "الارشادات الوطنية لدعم الولادة الطبيعية والحد من العمليات القيصرية الأولية غير المبررة" والتي تم وضعها بدعم من مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية الممول من USAID" وتم توقيعها من وزير
الصحة.
واشارت أن العديد من الدراسات والاحصائيات اظهرت أن نسب العمليات القيصرية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من الدول العربية والأوروبية وأمريكا وأستراليا، ففي المملكة العربية السعودية، بلغت نسبة الولادات القيصرية 35% خلال عام 2023، بينما سجلت تونس ارتفاعًا مقلقًا حيث وصلت النسبة إلى 44.4% من الولادات ، وبلغت 70% في تركيا والبرازيل مع تباينات بين المناطق الحضرية والريفية.
أما في مصر، فقد أظهرت الأرقام تصدر البلاد قائمة الدول العربية في هذا المجال بنسبة بلغت 72.2% في الاسكندرية وفقًا لمسح صحي عام 2021، مع تجاوز النسبة 80% في بعض المحافظات.
وفي الأردن، أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة لمسح الصحة والسكان لعام 2023 أن نسبة العمليات القيصرية بلغت حوالي 43%، وهي نسبة تعتبر مقاربة لما هو مسجل في الدول المجاورة.
وأوضحت الدكتورة عناب أن هذه الأرقام تستدعي العمل الجاد على الحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا، من خلال إجراءات تدقيق سريري دقيقة في المستشفيات، وضمان الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المتبعة عالميًا ووطنيًا.
وأكدت د. عناب أن العمليات القيصرية تكون ضرورية ومبررة في بعض الأحيان لضمان سلامة الأم والجنين، إلا أن القلق يكمن في تزايد الحالات غير المبررة، وخاصة العمليات القيصرية الأولى.
ودعت إلى تعزيز الالتزام بملف الإرشادات الوطنية لدعم الولادات الطبيعية بما يسهم في تقليل نسب العمليات القيصرية، ويضمن توفير الرعاية الصحية المثلى للأمهات والأطفال.
وحذت من المخاطر الصحية التي قد تترتب على اللجوء غير الضروري لهذا الإجراء، ودعت إلى تكثيف الجهود التوعوية والطبية لمواجهة هذا التحدي الصحي في العالم العربي والعالمي وفي الأردن على وجه الخصوص.
وحول الجهود المبذولة لتقليل معدلات الولادة القيصرية في الأردن، قالت دعناب إن الأردن حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين صحة الأم وذلك من خلال إنشاء النظام الوطني للرصد والاستجابة لوفيات الأمهات في الأردن (JMMSR). حيث تبين من البيانات الصادرة عن هذا النظام أن معظم وفيات الأمهات خلال السنوات الست الماضية حدثت بين النساء اللاتي ولدن بعملية قيصرية وبالاخص المتكررة، وقد سلط ذلك الضوء على الحاجة الملحة لتقييم الظروف المحيطة بالولادات القيصرية ومعالجة العمليات القيصرية غير الضرورية.
وبينت أنه لمواجهة ذلك شكلت لجنة إشراف على العمليات القيصرية، تضم كبار الخبراء في طب النساء والتوليد من وزارة الصحة (MOH)، الخدمات الطبية الملكية (RMS)، المستشفيات الجامعية، والقطاع الخاص، و جمعية اختصاصيي الامراض و الجراحة النسائية الأردنية، وقامت هذه اللجنة متعددة القطاعات بوضع خطة عمل وخارطة طريق لتقليل العمليات القيصرية الاولى تهدف إلى التخطيط وتنفيذ ومتابعة برامج تحسين تعاونية لممارسات العمليات القيصرية، والتركيز على تعزيز الولادة الطبيعية و تقليل العمليات القيصرية الأساسية غير الضرورية لتخفيض المعدل العام للعمليات القيصرية لاول مرة
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واوضحت أنه وبالتعاون مع لجنة الاشراف
دليل وطني للارشادات السريرية لدعم الولادات الطبيعية وتقليل العمليات القيصرية لاول مرة وقد تم تحديثها حديثا واعتمادها من قبل وزارة الصحة، وتعتمد هذه الإرشادات على ممارسات طبية قائمة على الأدلة العلمية وتستهدف مقدمي الرعاية الصحية العاملين في وحدات الولادة، وتهدف إلى توحيد ممارسات مقدمي الرعاية الصحية لضمان تقديم رعاية عالية الجودة بشكل متسق أثناء الولادة. وخاصة فيما يتعلق باجراءات تحفيز المخاض و مراقبة نبض الجنين
واستخدام الادوات المساعدة ( الشفط والملقط)
كما تهدف إلى تمكين النساء الحوامل من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خيارات الولادة، كما يتم وبشكل دوري تدريب مقدمي الخدمات من القابلات واطباء النسائية والتوليد الاختصاصين والمتدربين
لدعم تنفيذ الإرشادات الوطنية على مستوى المرافق الصحية، كذلك طورت أدوات شاملة للمرافق الصحي تساعد هذه المجموعة المرافق الصحية على تبني وتنفيذ ومتابعة الإرشادات مع إمكانية تخصيصها لتتناسب مع احتياجات وظروف كل مرفق.
واشارت الى مجموعة من الأدوات التي يتم اتباعها، منها خطة التنفيذ: استراتيجيات لتعزيز الولادات الطبيعية وتقليل العمليات القيصرية الأساسية، ومؤشرات سريرية: معايير لقياس التقدم في دعم الولادات الطبيعية وتقليل العمليات القيصرية غير الضرورية، وأداة التدقيق السريري: إطار لتقييم الالتزام بالإرشادات
السريرية الوطنية، وتقرير التدقيق السريري: تنسيق منظم لتوثيق نتائج التدقيق، وسجل حالات الولادة: أداة لتوثيق ومتابعة تطبيق الإرشادات
ولفتت ان الجهود التعاونية التي تبذلها لجنة الإشراف على العمليات القيصرية تساهم بشكل كبير في تعزيز ممارسات الولادة الآمنة في جميع أنحاء الأردن من خلال تعزيز التدخلات القائمة على الأدلة وتعزيز التعاون متعدد القطاعات، وتهدف هذه المبادرات إلى تقليل العمليات القيصرية غير الضرورية بشكل مستدام، وتحسين نتائج صحة الأم، ودعم الهدف الأسمى المتمثل في منع وفيات الأمهات التي يمكن تجنبها.
واكدت عناب ثقتها بالطبيب الاردني وحرصه على مصلحة الأم الحامل ونؤكد على ان قرار القيصرية يتم بعد التشاور مع المريضة بعد أن يتم توضيح الأسباب العلمية لهذا الإجراء.
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