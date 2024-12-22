Sunday, 22 December 2024 10:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


19 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

12/22/2024 3:10:29 AM
(MENAFN- Amman Net) استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون صباح اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في شارع الجلاء، بمدينة غزة.
واستشهد 8 مواطنين بينهم طفلان وسيدتان وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة موسى بنصير التي تؤوي نازحين في حي الدرج، وسط مدينة غزة.
واستشهد مواطنان في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في جباليا النزلة، شمال مدينة غزة.
كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال منزلين بالمخيم الجديد في النصيرات، وسط قطاع غزة.
واستشهد 3 مواطنين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لشرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

MENAFN22122024000209011053ID1109020749

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث