19 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

(MENAFN
- Amman Net) استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون صباح اليوم، جراء قصف
طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في شارع الجلاء، بمدينة غزة.
واستشهد 8 مواطنين بينهم طفلان وسيدتان وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة موسى بنصير التي تؤوي نازحين في حي الدرج، وسط مدينة غزة.
واستشهد مواطنان في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في جباليا النزلة، شمال مدينة غزة.
كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال منزلين بالمخيم الجديد في النصيرات، وسط قطاع غزة.
واستشهد 3 مواطنين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لشرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
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