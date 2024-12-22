مظاهرة حاشدة في نيويورك رفضاً لاستمرار حرب الابادة الجماعية في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN – تظاهر الآلاف من النشطاء في نيويورك، احتجاجاً على استمرار الجرائم الدموية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي .
واستغل النشطاء أحد أكثر أيام التسوق في الولايات المتحدة الذي يسبق (الأعياد الميلادية)، للتظاهر أمام التجمعات التجارية، وفي ساحة "التايم سكوير" الشهيرة، لإيصال رسائلهم الاحتجاجية لصناع القرار، بضرورة وقف الحرب في غزة، ومطالبة الادارة الاميركية بإيقاف التمويل لـحرب الإبادة الجماعية المتواصلة.
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