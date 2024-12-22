مظاهرة حاشدة في نيويورك رفضاً لاستمرار حرب الابادة الجماعية في غزة

واستغل النشطاء أحد أكثر أيام التسوق في الولايات المتحدة الذي يسبق (الأعياد الميلادية)، للتظاهر أمام التجمعات التجارية، وفي ساحة "التايم سكوير" الشهيرة، لإيصال رسائلهم الاحتجاجية لصناع القرار، بضرورة وقف الحرب في غزة، ومطالبة الادارة الاميركية بإيقاف التمويل لـحرب الإبادة الجماعية المتواصلة.

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