اختتام الدورة الـ35 لأيام قرطاج السينمائية في تونس

MENAFN - Palestine News ) تونس / PNN - أسدل الستار، مساء أمس السبت، على الدورة الخامسة والثلاثين من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، بتأكيد التزام المهرجان بنقل صوت فلسطين إلى العالم، سواء من خلال الأفلام التي تعبّر عن معاناة الشعب الفلسطيني وآماله، أو من خلال تواجد صنّاع السينما الفلسطينيين في مختلف أقسام المهرجان وفعالياته.

وفاز الفيلم الوثائقي "الفلم عمل فدائي" للمخرج الفلسطيني كمال الجعفري، بجائزة "التانيت الذهبي" للأفلام الوثائقية الطويلة.

ويوثّق الفيلم اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مركز الأبحاث الفلسطيني ونهب أرشيفه، إبان الاجتياح الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت في عام 1982.

كما فاز الفيلم الروائي "إلى عالم مجهول" للمخرج الفلسطيني مهدي فليفل بجائزة "التانيت الفضي" للأفلام الروائية الطويلة.

وتواصل المهرجان على مدار أسبوع كامل، وشهد عرض 217 فيلما من عدة دول حول العالم، وافتتح بالفيلم الفلسطيني الروائي القصير "ما بعد" للمخرجة مها الحاج.

واختار القائمون على المهرجان، المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، تقديرا لمكانة السينما الفلسطينية.

ونظم المهرجان وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية التونسية، وفي إطار برنامجها الرّسمي الدّاعم للقضايا الإنسانية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، سلسلة عروض "فلسطين في قلب أيام قرطاج السينمائية"، بين سينما الشارع والعرض في القاعات، حيث عرض المهرجان 19 فيلما فلسطينيا، بمشاركة عدد من المخرجين والفنانين المخضرمين والشباب من بينهم محمد بكري، رشيد مشهراوي، مها الحاج، هاني أبو أسعد، مهدي فليفل، لؤي عواد، سيف هماش، وآني سكاب. وكرّم المهرجان المخرج أبو أسعد بعرض خمسة من أفلامه.

وألغيت دورة العام الماضي قبل أيام قليلة من انطلاقها بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأكيدا على التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتأسس مهرجان "أيام قرطاج" السينمائية عام 1966، وكان يقام كل عامين بالتداول مع "أيام قرطاج" المسرحية، قبل أن يصبح تظاهرة سنوية.