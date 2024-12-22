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الإحصاء: انخفاض في قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 20% في تشرين الأول الماضي

12/22/2024 3:09:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أظهرت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، والتي نُشرت اليوم الأحد، أن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات بلغت 391.7 مليون دولار أميركي، وانخفضت بنسبة 20%، خلال شهر تشرين الأول 2024، مقارنة بالشهر المناظر له عام 2023.

وبحسب نتائج المسح، سجلت الواردات انخفاضا خلال الفترة المرصودة بنسبة 11%، مقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 514.9 مليون دولار أميركي.

كما انخفضت الواردات من إسرائيل بنسبة 8% مقارنة، مع شهر تشرين الأول من عام 2023، وشكلت الواردات من إسرائيل 59% من إجمالي قيمة الواردات، كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 16%.

فيما ارتفعت الصادرات خلال شهر تشرين الأول الماضي بنسبة 34%، مقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 123.2 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال الشهر المرصود بنسبة 38%، مقارنة بالشهر المناظر له عام 2023، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 78% من إجمالي قيمة الصادرات، كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 20%.

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