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سلوفينيا تطالب باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية 2025

12/22/2024 3:09:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) ليوبليانا / PNN - طالب مجلس هيئة البث السلوفينية، اليوم السبت، باستبعاد إسرائيل من
مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن 2025).

وبحث المجلس قرارا يدعو لتقديم طلب فوري لاتحاد الإذاعات الأوروبية المنظمة للمسابقة، لعدم السماح بمشاركة إسرائيل في المسابقة المزمع إقامتها في مدينة بازل السويسرية في أيار/مايو المقبل، وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

وبموجب هذا القرار المعتمد، فإن الهيئة غير ملزمة بالانسحاب من المسابقة حتى في حال مشاركة إسرائيل، لكنها مطالبة بالضغط على الجهة المنظمة للنظر في استبعاد دولة الاحتلال.

وفي حزيران/يونيو الماضي، اعترفت سلوفينيا رسميا بدولة فلسطين، مؤكدة أن حل الدولتين فقط هو ما يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم في الشرق الأوسط.

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