سلوفينيا تطالب باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية 2025

(MENAFN
- Palestine News Network
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ليوبليانا / PNN - طالب مجلس هيئة البث السلوفينية، اليوم السبت، باستبعاد إسرائيل من
مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن 2025).
وبحث المجلس قرارا يدعو لتقديم طلب فوري لاتحاد الإذاعات الأوروبية المنظمة للمسابقة، لعدم السماح بمشاركة إسرائيل في المسابقة المزمع إقامتها في مدينة بازل السويسرية في أيار/مايو المقبل، وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
وبموجب هذا القرار المعتمد، فإن الهيئة غير ملزمة بالانسحاب من المسابقة حتى في حال مشاركة إسرائيل، لكنها مطالبة بالضغط على الجهة المنظمة للنظر في استبعاد دولة الاحتلال.
وفي حزيران/يونيو الماضي، اعترفت سلوفينيا رسميا بدولة فلسطين، مؤكدة أن حل الدولتين فقط هو ما يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم في الشرق الأوسط.
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