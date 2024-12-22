الاحتلال يقتحم عدة بلدات وقرى في محافظة الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة بلدات وقرى، شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت السموع وخرسا وبيت كاحل، وداهمت عدة منازل فيها وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال، اغلاق عدد من مداخل مدينة الخليل وبلداتها، وشددت من اجراءاتها العسكرية في حارات البلدة القديمة القريبة من الحرم الابراهيمي.

كما نصب مستعمرون بحماية قوات الاحتلال، بوابة حديدية قرب منازل المواطنين في خربة المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل.