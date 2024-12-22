Sunday, 22 December 2024 10:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتحم عدة بلدات وقرى في محافظة الخليل

12/22/2024 3:09:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة بلدات وقرى، شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت السموع وخرسا وبيت كاحل، وداهمت عدة منازل فيها وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال، اغلاق عدد من مداخل مدينة الخليل وبلداتها، وشددت من اجراءاتها العسكرية في حارات البلدة القديمة القريبة من الحرم الابراهيمي.

كما نصب مستعمرون بحماية قوات الاحتلال، بوابة حديدية قرب منازل المواطنين في خربة المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل.

MENAFN22122024000205011050ID1109020742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث