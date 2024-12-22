الاحتلال يقتحم عدة بلدات وقرى في محافظة الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة بلدات وقرى، شمال الخليل.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت السموع وخرسا وبيت كاحل، وداهمت عدة منازل فيها وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.
وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال، اغلاق عدد من مداخل مدينة الخليل وبلداتها، وشددت من اجراءاتها العسكرية في حارات البلدة القديمة القريبة من الحرم الابراهيمي.
كما نصب مستعمرون بحماية قوات الاحتلال، بوابة حديدية قرب منازل المواطنين في خربة المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل.
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