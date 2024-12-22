قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على أسير محرر من بيت فجار

قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على أسير محرر من بيت فجار
التاريخ
12/22/2024 3:09:58 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالضرب، على أسير محرر من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.
وأفاد رئيس جمعية الأسرى المحررين محمد حميدة، بأن قوات الاحتلال، أوقفت الشاب علي العجوري (26 عاما) على حاجز عسكري قرب بلدة تقوع، اثناء توجهه لمنزله في بيت فجار، واعتدت عليه بالضرب المبرح واحتجزته لعدة ساعات، قبل ان تطلق سراحه.
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