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قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على أسير محرر من بيت فجار

12/22/2024 3:09:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالضرب، على أسير محرر من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس جمعية الأسرى المحررين محمد حميدة، بأن قوات الاحتلال، أوقفت الشاب علي العجوري (26 عاما) على حاجز عسكري قرب بلدة تقوع، اثناء توجهه لمنزله في بيت فجار، واعتدت عليه بالضرب المبرح واحتجزته لعدة ساعات، قبل ان تطلق سراحه.

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