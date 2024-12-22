أسامة بن زيلينسكي.. لقب روسي جديد للرئيس الأوكراني

MENAFN - Khaberni) خبرني - لقب جديد أطلقته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكانت زاخاروفا تعلق على هجوم طائرة مسيرة على مدينة قازان الروسية عندما وصفت زيلينسكي بانه أصبح "رئيس خلية إرهابية"، وقالت "أسامة بن زيلينسكي.. لقد أظهر نظام كييف جوهره الإرهابي من قبل، لكن الآن ليس لديه غيره" بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت "هذه هي بالضبط الطريقة التي أعدت بها الولايات المتحدة وبريطانيا أسامة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي السابق)، والشيء نفسه أصبح مرئيًا الآن مع زيلينسكي".

وتابعت قائلة "الآن أصبح (زيلينسكي) رئيسًا لخلية إرهابية تقتل الناس والمدنيين والعلماء والأطفال وتهاجم البنية التحتية المدنية.. المخطط الكلاسيكي لكيفية جلب الأمريكيين والبريطانيين والغربيين لمثل هؤلاء الأشخاص المأجورين تحت ستار من نوع ما من الديمقراطيين، ثم هؤلاء، إذا جاز التعبير، هذه ليست المرة الأولى التي يقومون فيها بمثل هذا الهيجان الإرهابي المتطرف، ولهذا السبب اسمه أسامة بن زيلينسكي".

ودعت المتحدثة الروسية المجتمع الدولي إلى الرد بشكل مناسب، وقالت "نحن غاضبون من الصمت المنافق للغرب ووسائل إعلامه، التي تستجيب على الفور لأي هجوم من قبل المتطرفين، وخاصة الهجمات الإرهابية، في أجزاء مختلفة من العالم، ومع ذلك، في حالة روسيا، يتظاهرون بأن لا شيء يحدث.. ندعو المجتمع الدولي إلى إعطاء تقييم صارم لأفعال كييف".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس السبت، عن هجوم إرهابي بست طائرات مسيرة أوكرانية على البنية التحتية المدنية في مدينة قازان.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إسقاط 3 طائرات مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي، كما تم قمع 3 طائرات أخرى من قبل قوات الحرب الإلكترونية.

وبحسب الخدمة الصحفية لحاكم جمهورية تتارستان، فقد هاجمت طائرة مسيرة أخرى مدينة قازان وتم تسجيل إصابة ثمانية أشخاص، كما لحقت أضرار بمبان شاهقة في مجمعين سكنيين، بالإضافة إلى مبنى مكون من 4 طوابق.