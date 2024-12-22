أسامة بن زيلينسكي.. لقب روسي جديد للرئيس الأوكراني

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - لقب جديد أطلقته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وكانت زاخاروفا تعلق على هجوم طائرة مسيرة على مدينة قازان الروسية عندما وصفت زيلينسكي بانه أصبح "رئيس خلية إرهابية"، وقالت "أسامة بن زيلينسكي.. لقد أظهر نظام كييف جوهره الإرهابي من قبل، لكن الآن ليس لديه غيره" بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضافت "هذه هي بالضبط الطريقة التي أعدت بها الولايات المتحدة وبريطانيا أسامة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي السابق)، والشيء نفسه أصبح مرئيًا الآن مع زيلينسكي".
وتابعت قائلة "الآن أصبح (زيلينسكي) رئيسًا لخلية إرهابية تقتل الناس والمدنيين والعلماء والأطفال وتهاجم البنية التحتية المدنية.. المخطط الكلاسيكي لكيفية جلب الأمريكيين والبريطانيين والغربيين لمثل هؤلاء الأشخاص المأجورين تحت ستار من نوع ما من الديمقراطيين، ثم هؤلاء، إذا جاز التعبير، هذه ليست المرة الأولى التي يقومون فيها بمثل هذا الهيجان الإرهابي المتطرف، ولهذا السبب اسمه أسامة بن زيلينسكي".
ودعت المتحدثة الروسية المجتمع الدولي إلى الرد بشكل مناسب، وقالت "نحن غاضبون من الصمت المنافق للغرب ووسائل إعلامه، التي تستجيب على الفور لأي هجوم من قبل المتطرفين، وخاصة الهجمات الإرهابية، في أجزاء مختلفة من العالم، ومع ذلك، في حالة روسيا، يتظاهرون بأن لا شيء يحدث.. ندعو المجتمع الدولي إلى إعطاء تقييم صارم لأفعال كييف".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس السبت، عن هجوم إرهابي بست طائرات مسيرة أوكرانية على البنية التحتية المدنية في مدينة قازان.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إسقاط 3 طائرات مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي، كما تم قمع 3 طائرات أخرى من قبل قوات الحرب الإلكترونية.
وبحسب الخدمة الصحفية لحاكم جمهورية تتارستان، فقد هاجمت طائرة مسيرة أخرى مدينة قازان وتم تسجيل إصابة ثمانية أشخاص، كما لحقت أضرار بمبان شاهقة في مجمعين سكنيين، بالإضافة إلى مبنى مكون من 4 طوابق.
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