العراق يعتزم زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 20 في المئة

(MENAFN
) أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، يوم السبت أن هناك تحولًا ملحوظًا في مساهمة الإيرادات غير النفطية في موارد الميزانية، مشيرًا إلى أن البرنامج الحكومي يهدف إلى رفع هذه الإيرادات إلى 20 بالمئة. ووفقًا لما قاله صالح، فإن هذا التغيير يعكس استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل اعتماد العراق على إيرادات النفط، وهو أمر رئيسي في أولويات الحكومة.
وأوضح صالح أن هناك مسارين رئيسيين يساهمان في زيادة الإيرادات غير النفطية. الأول هو الزيادة المتوقعة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6 بالمئة سنويًا. ويعزى هذا النمو إلى تطوير الأنشطة الإنتاجية في عدة قطاعات غير نفطية، بما في ذلك قطاع النقل، وتقنيات الاتصال الرقمية، والإسكان، والبناء، والزراعة، والتحول الصناعي الواضح.
أما المسار الثاني فهو تعزيز موارد الميزانية العامة من غير إيرادات النفط، والتي تحققت نتيجة لتحسين نظام جمع الضرائب والجمارك. وقد ساعدت العمليات الرقمية والأتمتة في تسهيل هذه العملية، إلى جانب زيادة التواصل مع القطاعات الضريبية التي كانت مهمشة سابقًا. هذه التطورات هي جزء من الجهود الأوسع لتحديث وتحسين جمع الإيرادات في البلاد.
وأشار صالح إلى أن هذه الجهود تتماشى مع برامج الإصلاح الاقتصادي الحكومية، التي تهدف إلى زيادة حصة الإيرادات غير النفطية تدريجيًا. الهدف هو رفع هذه الحصة إلى 20 بالمئة على مدار الوقت، وهو تحسن كبير عن نسبة أقل من 10 بالمئة التي تشكلها الإيرادات غير النفطية حاليًا في الميزانية العامة.
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