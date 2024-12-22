قاض أمريكي يحكم لصالح واتساب في دعوى قضائية ضد "إن إس أو جروب" الإسرائيلية

(MENAFN
) حكم قاضٍ أمريكي يوم الجمعة لصالح تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، في دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية "إن إس أو جروب"، التي اتهمت باستغلال ثغرة في تطبيق المراسلة لتثبيت برنامج تجسس سمح بمراقبة 1400 شخص. وقد أصدر الحكم القاضي الأمريكي فيليز هاميلتون في أوكلاند، كاليفورنيا، الذي وجد أن مجموعة إن إس أو مسؤولة عن الاختراق وخرق العقد.
وأوضحت القاضية هاميلتون أن القضية ستنتقل الآن إلى المحاكمة، ولكن فقط من أجل تحديد الأضرار. ولم ترد مجموعة إن إس أو على طلب التعليق الذي أُرسل عبر البريد الإلكتروني. يمثل هذا القرار تطورًا قانونيًا هامًا في المعركة المستمرة حول برامج التجسس وحقوق الخصوصية.
احتفل الرئيس التنفيذي لواتساب، ويل كاثكارت، بالحكم واعتبره انتصارًا للخصوصية، مؤكدًا التزام الشركة بمحاسبة شركات التجسس. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن العملية القانونية استغرقت خمس سنوات لأن واتساب تؤمن بشدة أنه لا ينبغي لشركات التجسس أن تختبئ وراء الحصانة أو تتجنب المسؤولية عن أفعالها غير القانونية.
أعرب متحدث باسم واتساب عن شكره للقرار، مؤكدًا التزام الشركة بحماية الاتصالات الخاصة للمستخدمين. كما شكروا المنظمات التي دعمت القضية. كما رحب خبراء الأمن السيبراني بالحكم، معتبرين أنه خطوة هامة نحو الحد من أنشطة المراقبة غير القانونية.
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