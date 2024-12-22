البنك المركزي المصري يطرح أدوات دين حكومية بقيمة 1.15 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة

(MENAFN
) يعتزم البنك المركزي المصري طرح أدوات دين حكومية، بما في ذلك السندات وأذون الخزانة، بقيمة 59 مليار جنيه مصري (1.15 مليار دولار) خلال اليومين المقبلين لتمويل عجز الموازنة. ويشهد الطلب على أدوات الدين المصرية زيادة كبيرة، حيث يستمر العائد في الارتفاع إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى قياسي قريب من 51 جنيهًا للدولار، وفقًا لبيانات البنك.
تشهد مزادات أذون الخزانة المصرية طلبًا يتجاوز الكمية المعروضة، حيث يتضاعف في كثير من الأحيان، لكن الحكومة تقبل أقل من المطلوب، مع وصول العائد على أذون الخزانة لمدة 6 أشهر إلى مستوى قياسي جديد بلغ 33 بالمئة. يعكس ذلك الطلب القوي على هذه الأدوات رغم ارتفاع العوائد.
في اجتماعها الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي. ويأتي هذا القرار بعد عدة أشهر من التضخم المستمر الذي أثر على الاقتصاد، مما أدى إلى تبني نهج حذر بشأن أسعار الفائدة.
اليوم، يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 3 أشهر و30 مليار جنيه لمدة 9 أشهر. كما سيصدر غدًا سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى سندات ذات عائد متغير بقيمة مليار جنيه لنفس المدة. وعادة ما تكون البنوك الحكومية هي أكبر المشترين لهذه الأدوات.
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