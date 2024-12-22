الأسهم الأمريكية الرئيسية تغلق على ارتفاع يوم الجمعة

(MENAFN
) أغلقت المؤشرات
الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في نهاية تداولات يوم الجمعة. استجاب المستثمرون بشكل إيجابي لتحركات السوق، مما أدى إلى تحقيق مكاسب في جميع المؤشرات. وأبرز أداء المؤشرات الرئيسية نهاية قوية لجلسة التداول.
سجل مؤشر "داو جونز" الصناعي زيادة كبيرة، حيث ارتفع بمقدار 498.02 نقطة، أو 1.2 بالمئة، ليغلق عند 42,840.26 نقطة. هذا الارتفاع يمثل نهاية قوية ليوم تداول متقلب، حيث أغلق المؤشر مرتفعًا بشكل ملحوظ بعد تقلبات سابقة. وقد ساعدت هذه الزيادة في تعزيز المعنويات لدى المستثمرين مع نهاية الجلسة.
كما سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسب أيضًا، حيث ارتفع بمقدار 63.77 نقطة، أو 1.1 بالمئة، ليغلق عند 5,930.85 نقطة. هذا الارتفاع يعكس تحولًا إيجابيًا في ظروف السوق، مع مساهمات من مكاسب واسعة في مختلف القطاعات التي ساعدت في تعزيز أداء المؤشر بشكل عام. وقد أكد هذا الاتجاه على نمو السوق الأوسع.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر "ناسداك المركب"، الذي يتتبع أسهم التكنولوجيا، بمقدار 199.83 نقطة، أو 1.0 بالمئة، ليغلق عند 19,572.60 نقطة. وكان الارتفاع في هذا المؤشر مدفوعًا بالأداء القوي لأسهم التكنولوجيا، التي تعد محركًا رئيسيًا لتحركات السوق الأوسع. بشكل عام، كانت مكاسب اليوم علامة مشجعة للمستثمرين، مما يعكس التفاؤل في الأسواق.
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