الصادرات المصرية ترتفع 10.2 بالمئة سنويا في سبتمبر 2024

(MENAFN
) شهدت الصادرات المصرية زيادة ملحوظة في شهر سبتمبر 2024، حيث ارتفعت بنسبة 10.2 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات 3.46 مليار دولار، مقارنة بـ 3.14 مليار دولار في سبتمبر 2023. ووفقًا لبيانات التجارة الخارجية لمصر لشهر سبتمبر 2024، تصدرت المنتجات البترولية قائمة الصادرات من حيث القيمة ونسبة النمو، وفقًا لما ذكره موقع المال.
حققت صادرات المنتجات البترولية قفزة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 146.5 بالمئة لتصل إلى 323.7 مليون دولار في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 131.3 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي. كما شهدت صادرات الملابس الجاهزة أداءً قويًا، حيث زادت بنسبة 28.7 بالمئة لتصل إلى 244.1 مليون دولار، مقارنة بـ 189.6 مليون دولار في سبتمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، سجلت صادرات البلاستيك نموًا كبيرًا بنسبة 42.1 بالمئة، حيث ارتفعت إلى 139.9 مليون دولار مقارنة بـ 98.0 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ساهمت قطاعات أخرى أيضًا في زيادة الصادرات. ارتفعت صادرات المعكرونة بنسبة 11.1 بالمئة لتصل إلى 132.3 مليون دولار في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 119.1 مليون دولار في سبتمبر 2023. كما شهدت صادرات البقول الجافة نموًا كبيرًا بنسبة 86.8 بالمئة، لتصل إلى 55.4 مليون دولار مقارنة بـ 29.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق. تعكس هذه الأرقام الطبيعة المتنوعة لنمو الصادرات المصرية عبر قطاعات متعددة.
أما صادرات الأدوية، فقد شهدت نموًا طفيفًا بنسبة 3.6 بالمئة لتصل إلى 29.9 مليون دولار في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 28.8 مليون دولار في العام السابق. وعلى النقيض، سجلت صادرات الكربون زيادة قوية بنسبة 69.8 بالمئة لتصل إلى 22.4 مليون دولار في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 13.2 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي. تعكس هذه الزيادات الاتجاه العام لنمو قطاع الصادرات المصري، حيث ساهمت المنتجات الصناعية والزراعية في هذا الارتفاع الشامل.
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