الأسهم العالمية تنهي يوم الجمعة على انخفاض وسط أسبوع مضطرب

(MENAFN
) أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، مدعومة بتفاؤل المستثمرين عقب صدور بيانات مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي. جدد التقرير الآمال بأن صانعي السياسة النقدية قد يتجهون إلى موقف أكثر تيسيرًا، مما أعطى دفعة للأسواق. ساعد هذا التفاؤل في تعويض بعض الخسائر الأخيرة، رغم استمرار المخاوف بشأن التوجهات الاقتصادية العامة.
ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.2 بالمئة، أو ما يعادل 498 نقطة، ليغلق عند 42,840 نقطة. ورغم هذا التعافي في نهاية الأسبوع، قلص المؤشر خسائره الأسبوعية إلى 2.25 بالمئة، لكنه سجل تراجعًا للأسبوع الثالث على التوالي. رحب المستثمرون بالمكاسب التي تحققت يوم الجمعة، إلا أن المعنويات العامة للسوق ظلت حذرة وسط تقلبات مستمرة.
سلك مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مسارًا مشابهًا، حيث صعد بنسبة 1.1 بالمئة، أو ما يعادل 63 نقطة، ليغلق عند 5,930 نقطة. ومع ذلك، سجل المؤشر القياسي خسارة أسبوعية بنسبة 2 بالمئة، مما يمدد تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 1 بالمئة، أو ما يعادل 199 نقطة، لينهي الجلسة عند 19,572 نقطة. لكن المؤشر الذي يركز على قطاع التكنولوجيا كسر سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 1.8 بالمئة خلال الأسبوع.
على النقيض، أنهت الأسواق الأوروبية الأسبوع بأداء ضعيف، حيث سجلت أسوأ أداء أسبوعي لها في ثلاثة أشهر. تضررت معنويات المستثمرين بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي، مما زاد من القلق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي اليابان، انخفض مؤشر "نيكاي" بنسبة 0.3 بالمئة، أو ما يعادل 111 نقطة، ليغلق عند 38,701 نقطة، بينما تراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.45 بالمئة ليصل إلى 2,701 نقطة. سجل المؤشران خسائر أسبوعية بنسبة 1.95 بالمئة و1.6 بالمئة على التوالي، مما يعكس أسبوعًا صعبًا للأسواق العالمية.
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