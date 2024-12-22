مركز الإحصاء لدول مجلس التعاون الخليجي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7 في المئة في عام 2024

(MENAFN
) توقع مركز الإحصاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، بالأسعار الثابتة، بنسبة 3.7 بالمئة في عام 2024. ومن المتوقع أن يتسارع هذا النمو في عام 2025 ليصل إلى 4.5 بالمئة، قبل أن يستقر عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026. تعكس هذه التوقعات تعافيًا مستدامًا في الأداء الاقتصادي للمنطقة خلال السنوات المقبلة.
ووفقًا للمركز، يعود هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بشكل كبير إلى زيادة إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي هذه الزيادة بدعم من قيام تحالف "أوبك+" بتحرير تدريجي لحصص الإنتاج، وهي عملية بدأت في النصف الثاني من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة يُتوقع أن يعزز من القدرة الإنتاجية ويزيد من مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي.
إلى جانب قطاع الطاقة، يشهد التعافي الاقتصادي تسارعًا ملحوظًا في قطاعات النقل والسياحة ومشاريع البنية التحتية، بدعم من السياسات المالية التوسعية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار العام والنشاط الاقتصادي. وتلعب هذه السياسات دورًا رئيسيًا في تنويع اقتصادات دول المجلس ودعم النمو المستدام على المدى الطويل.
كما أشار المركز في توقعاته الأولية إلى تحقيق تقدم كبير في القطاعات غير النفطية لاقتصادات دول المجلس. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.5 بالمئة في عام 2024، مع الحفاظ على هذا النمو القوي خلال عامي 2025 و2026 بمعدلات 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة على التوالي. وهذا يعكس الجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل وأهمية الأنشطة غير النفطية في تعزيز مرونة واستقرار الاقتصادات الخليجية.
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