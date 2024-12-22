إيرادات سوق الرسوم المتحركة في اليابان تتجاوز 21 مليار دولار أمريكي لأول مرة

(MENAFN
) يشهد سوق الأنمي في اليابان عامًا تاريخيًا في عام 2023، حيث تجاوزت الإيرادات حاجز 3 تريليون ين لأول مرة. ووفقًا لتقرير صادر عن جمعية الرسوم المتحركة اليابانية، بلغت الإيرادات الإجمالية لهذا القطاع حوالي 3.3 تريليون ين، أي ما يعادل حوالي 21 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة بنسبة 14 بالمئة مقارنةً بالرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في عام 2022. هذا النمو يعكس الطلب العالمي المتزايد على الرسوم المتحركة اليابانية وتأثيرها المتنامي في الأسواق الدولية.
كان الدافع الرئيسي لهذا النمو هو المبيعات الخارجية، التي تشمل عقود التوزيع ومجموعة واسعة من المنتجات المرتبطة بالأنمي. وبلغت الإيرادات من الأسواق الدولية حوالي 11 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 18 بالمئة مقارنةً بالعام السابق. ويؤكد هذا النمو الشعبية المتزايدة للأنمي خارج اليابان، حيث يواصل الجمهور العالمي الإعجاب بأسلوبه الفني الفريد وسرده المميز. وأشار التقرير أيضًا إلى ارتفاع كبير في مبيعات التوزيع عبر الإنترنت، حيث زادت بنسبة 50 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 1.6 مليار دولار.
إلى جانب المبيعات الرقمية، ساهمت المنتجات المرتبطة بالأنمي بشكل كبير في إيرادات القطاع. وحققت مبيعات السلع المتعلقة بالسلاسل الشهيرة حوالي 4.5 مليار دولار، مما يعكس الجاذبية المستمرة لشخصيات الأنمي والمنتجات المرتبطة بها. وتشمل هذه المنتجات مجموعة واسعة من العناصر مثل المجسمات والملابس، والتي تلعب دورًا حيويًا في دعم نجاح الصناعة ماليًا وانتشارها عالميًا.
كما كانت العروض الحية، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والفعاليات المستوحاة من السلاسل المحبوبة، من المساهمين الرئيسيين في إيرادات صناعة الأنمي. وبلغت الإيرادات من هذه العروض الحية حوالي 700 مليون دولار. وتوفر هذه الفعاليات، التي تجذب المعجبين المخلصين من جميع أنحاء العالم، تجارب غامرة تُعزز ارتباط الجمهور. وبفضل هذه المصادر المتنوعة للإيرادات، رسخت اليابان مكانتها كقائدة عالمية في مجال الرسوم المتحركة.
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