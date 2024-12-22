اكتشاف نمو غير متوقع لعضلة القلب لدى بعض المرضى

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- Khaberni) خبرني - توصل فريق بحثي دولي من جامعة
أريزونا ومعهد كارولينسكا إلى أن مجموعة فرعية من مرضى القلب الاصطناعي (مضخة القلب) يمكنها تجديد عضلة القلب، ما يفتح الباب أمام طرق جديدة لعلاج قصور القلب في يوم من الأيام.
ولا يوجد علاج حالياً لقصور القلب، رغم أن الأدوية يمكن أن تبطئ تقدمه.
والعلاج الوحيد لقصور القلب المتقدم، بخلاف عملية الزرع، هو استبدال المضخة من خلال قلب اصطناعي، يسمى جهاز مساعدة البطين الأيسر، والذي يمكن أن يساعد القلب على ضخ الدم، بحسب "مديكال إكسبريس".
وقال الدكتور هشام صادق، رئيس قسم أمراض القلب في الجامعة،: "تتمتع العضلات الهيكلية بقدرة كبيرة على التجدد بعد الإصابة. إذا كنت تلعب كرة القدم وتمزقت عضلة، فأنت بحاجة إلى إراحتها، وستشفى".
وتابع: "عندما تصاب عضلة القلب، فإنها لا تنمو مرة أخرى. ليس لدينا ما يعكس فقدان عضلة القلب".
وقاد صادق تعاوناً بين خبراء دوليين للتحقيق فيما إذا كانت عضلات القلب قادرة على التجدد.
تأريخ أنسجة القلب
واستخدم الباحثون طريقة مبتكرة في تأريخ أنسجة القلب البشري بالكربون لتتبع ما إذا كانت هذه العينات تحتوي على خلايا جديدة.
ووجدوا أن المرضى الذين لديهم قلوب اصطناعية يتجدد لديهم خلايا العضلات، بمعدل يزيد عن 6 أضعاف معدل تجديد القلوب السليمة.
وقال صادق: "هذا هو أقوى دليل لدينا حتى الآن على أن خلايا عضلات القلب البشري يمكنها أن تتجدد بالفعل، وهو أمر مثير حقاً، لأنه يعزز فكرة وجود قدرة جوهرية للقلب البشري على التجدد".
وأضاف: "كما أن ذلك يدعم بقوة الفرضية القائلة بأن عدم قدرة عضلة القلب على "الراحة" هو المحرك الرئيسي لفقدان القلب لقدرته على التجدد بعد الولادة بفترة وجيزة. وقد يكون من الممكن استهداف المسارات الجزيئية المشاركة في انقسام الخلايا لتعزيز قدرة القلب على التجدد".
تجدد عضلات القلب
و"لم يسبق أن تم إثبات وجود أدلة قاطعة على تجدد عضلات القلب لدى البشر"، كما قال. "لقد قدمت هذه الدراسة أدلة مباشرة".
بعد ذلك، يريد صادق في أبحاثه التالية معرفة السبب وراء استجابة حوالي 25% فقط من المرضى للقلوب الاصطناعية، بمعنى أن عضلات القلب لديهم تتجدد.
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