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اكتشاف نمو غير متوقع لعضلة القلب لدى بعض المرضى

12/22/2024 1:09:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - توصل فريق بحثي دولي من جامعة أريزونا ومعهد كارولينسكا إلى أن مجموعة فرعية من مرضى القلب الاصطناعي (مضخة القلب) يمكنها تجديد عضلة القلب، ما يفتح الباب أمام طرق جديدة لعلاج قصور القلب في يوم من الأيام.

ولا يوجد علاج حالياً لقصور القلب، رغم أن الأدوية يمكن أن تبطئ تقدمه.

والعلاج الوحيد لقصور القلب المتقدم، بخلاف عملية الزرع، هو استبدال المضخة من خلال قلب اصطناعي، يسمى جهاز مساعدة البطين الأيسر، والذي يمكن أن يساعد القلب على ضخ الدم، بحسب "مديكال إكسبريس".

وقال الدكتور هشام صادق، رئيس قسم أمراض القلب في الجامعة،: "تتمتع العضلات الهيكلية بقدرة كبيرة على التجدد بعد الإصابة. إذا كنت تلعب كرة القدم وتمزقت عضلة، فأنت بحاجة إلى إراحتها، وستشفى".

وتابع: "عندما تصاب عضلة القلب، فإنها لا تنمو مرة أخرى. ليس لدينا ما يعكس فقدان عضلة القلب".

وقاد صادق تعاوناً بين خبراء دوليين للتحقيق فيما إذا كانت عضلات القلب قادرة على التجدد.

تأريخ أنسجة القلب

واستخدم الباحثون طريقة مبتكرة في تأريخ أنسجة القلب البشري بالكربون لتتبع ما إذا كانت هذه العينات تحتوي على خلايا جديدة.

ووجدوا أن المرضى الذين لديهم قلوب اصطناعية يتجدد لديهم خلايا العضلات، بمعدل يزيد عن 6 أضعاف معدل تجديد القلوب السليمة.

وقال صادق: "هذا هو أقوى دليل لدينا حتى الآن على أن خلايا عضلات القلب البشري يمكنها أن تتجدد بالفعل، وهو أمر مثير حقاً، لأنه يعزز فكرة وجود قدرة جوهرية للقلب البشري على التجدد".

وأضاف: "كما أن ذلك يدعم بقوة الفرضية القائلة بأن عدم قدرة عضلة القلب على "الراحة" هو المحرك الرئيسي لفقدان القلب لقدرته على التجدد بعد الولادة بفترة وجيزة. وقد يكون من الممكن استهداف المسارات الجزيئية المشاركة في انقسام الخلايا لتعزيز قدرة القلب على التجدد".

تجدد عضلات القلب

و"لم يسبق أن تم إثبات وجود أدلة قاطعة على تجدد عضلات القلب لدى البشر"، كما قال. "لقد قدمت هذه الدراسة أدلة مباشرة".

بعد ذلك، يريد صادق في أبحاثه التالية معرفة السبب وراء استجابة حوالي 25% فقط من المرضى للقلوب الاصطناعية، بمعنى أن عضلات القلب لديهم تتجدد.



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