شانجان CS95: السيارة الرياضية المثالية للعائلات العصرية

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مسقط: تعيد شانجان CS95 تعريف فئة السيارات الرياضية العائلية بمزيجها السلس من الأناقة والوظائف العملية والتكنولوجيا المتطورة. صُممت هذه السيارة الرياضية ذات السبعة مقاعد لتلبية احتياجات العائلات العصرية، وتوفر تجربة قيادة لا مثيل لها بفضل ميزاتها المتقدمة ومساحتها الداخلية الفسيحة وأدائها الاستثنائي على الطريق.
تحت غطاء المحرك، ينبض في قلب CS95 محرك قوي يعمل بتقنية الحقن المباشر للوقود سعة 2.0 لتر يولد قوة 224 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 390 نيوتن متر. مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي من 8 سرعات، تضمن هذه السيارة الرياضية توصيل الطاقة بسلاسة مع القدرة على التكيف عبر التضاريس المختلفة، بدعم من وضعيتي قيادة "الدفع الثنائي" و"الدفع بكامل العجلات". مع أبعاد طول 4949 ملم و عرض 1930 ملم وإرتفاع 1790 ملم وقاعدة عجلات تبلغ 2810 ملم، توفر CS95 حضورًا مهيمنًا على الطريق ومساحة واسعة لراحة الركاب.
تعمل تقنية الشبك الأمامي الذكية في هذه السيارة الرياضية على تحسين الأداء وكفاءة استهلاك الوقود من خلال التكيف مع ظروف القيادة المتنوعة؛ وتتضمن عناصر التصميم المبتكرة شبك أمامي مذهل بتصميم مصفوفة النقاط، وتصميمًا يمتد عبر المصابيح الخلفية، وعجلات مقاس 20 بوصة تعزز من مظهرها الجريء والمتطور.
من الداخل، تعكس سيارة CS95 الفخامة والراحة. حيث توفر مقاعد جلد "نابا" الطبيعي المطرز بأسلوب التبطين ، ومقعد السائق القابل للتعديل في 8 اتجاهات مع وظيفة الذاكرة، والتحسينات المريحة التي تناسب راحة الركاب، حتى في الرحلات الطويلة. وتغمر نافذة السقف البانورامية التي تمتد على مساحة 1.14 مترًا مربعًا المقصورة بالضوء الطبيعي، مما يخلق بيئة مشرقة وجيدة التهوية داخل السيارة.
بالنسبة للعائلات الماهرة بمفردات التكنولوجيا العصرية، توفر CS95 مجموعة رائعة من الميزات المتقدمة، التي تشمل: كاميرا عالية الدقة بزاوية 540 درجة، ونظامي ربط الهواتف "أبل كار بلاي"، و"آندرويد أوتو"، وشاشة ثلاثية الأبعاد لتحسين الرؤية. كما تشتمل المقصورة الفسيحة على تكييف خلفي مستقل وأنظمة تنقية الهواء للحفاظ على جو منعش وصحي، مما يجعل كل رحلة ممتعة وخالية من التوتر.
السلامة هي الأولوية القصوى في CS95، مع مجموعة شاملة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، حيث توفر ميزات مثل: تحذير مغادرة المسار، وخاصية )المساعدة عند ازدحام حركة المرور (TJA وذلك لمساعدة السائق عند التنقل اثناء الازدحام المروري ، واكتشاف الأجسام في المنطقة العمياء، وتحذير من الاصطدام الخلفي مما يوفر حماية إضافية وراحة بال للسائقين والركاب.
تُعد "الوظيفية العملية" من السمات المميزة الأخرى لسيارة CS95، حيث توفر وضعيات ترتيب المقاعد المرنة ومساحة الصندوق الخلفي الواسعة التي تصل إلى 2000 لتر مع قابلية طي الصف الثاني والثالث بشكل مسطح. سواء كانت رحلة برية عائلية أو تنقل يومي، فقد تم تصميم هذه السيارة الرياضية لتلبية كل احتياجات التخزين بسهولة.
بدمجها بين الأناقة والأداء والوظائف الموجهة لراحة العائلة، تبرز شانجان CS95 كخيار موثوق وأنيق لأولئك الذين يسعون إلى الاستمتاع بأقصى قدرٍ ممكنٍ من تجربة القيادة.
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