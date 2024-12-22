إطلاق شاحنة الڤان المقفلة فوتون ڤيو CS2 ديزل في عُمان بمساحةٍ أكبر وأداءٍ موثوق

(MENAFN
- Prime Advertising LLC)
مسقط: أطلقت شركة رمال الخليج الكبرى ، الموزع الرسمي لمركبات فوتون في عُمان، شاحنة الڤان المقفلة فوتون ڤيو CS2 ديزل ، حيث تقدم مستوى جديدًا من المساحة المرغوبة والقدرة الجديدة إلى سوق المركبات التجارية في عُمان. تتوفر الڤان المقفلة فوتون ڤيو CS2 ديزل بتصميم سقف عريض ومرتفع، وهي مصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات، وتوفر الإتساع والموثوقية لمختلف متطلبات نقل
البضائع.
تتمتع فوتون ڤيو CS2 بمحرك ديزل توربيني قوي سعة 2.0 لتر، حيث تنتج قوة 137 حصانًا عند 3500 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 300 نيوتن متر بين 1800 و2600 دورة في الدقيقة، وبفضل ناقل الحركة اليدوي بست سرعات، توفر هذه السيارة نقلاً سلسًا ودقيقًا ، مما يضمن تجربة قيادة سهلة عبر مختلف ظروف الطريق ومتطلبات تحميل ونقل البضائع .
يبلغ عرض هيكل فوتون ڤيو CS2 1920 ملم، ويصل ارتفاع سقفها إلى 2285 ملم، مما يوفر مساحة داخلية واسعة مثالية لتخزين البضائع؛ وبفضل طولها الذي يبلغ 5390 ملم وقاعدة عجلاتها التي تبلغ 3110 ملم، توفر الشاحنة ثباتًا وقيادة مريحة على الطريق، مما يجعلها مناسبة للنقل داخل المدن وعبر المسافات الطويلة.
تم تصميم طراز السقف المرتفع خصيصًا للشركات، وسعة ثلاثة مقاعد مريحة للسائق وراكبين، مع تحسين المساحة المتبقية للتعامل مع البضائع بكفاءة. تم تصميم الجزء الخارجي من الشاحنة ليكون عمليًا، حيث يتميز بعجلات فولاذية مقاس 195R15C لتعزيز المتانة، وباب جانبي منزلق، وباب خلفي قابل للرفع لسهولة تحميل البضائع والتفريغ.
من الداخل، تم تجهيز سيارة فوتون ڤيو CS2 بمزايا الراحة والرفاهية الأساسية، بما في ذلك نظام التوجيه الهيدروليكي المعززآليا ، ونظام صوتي متكامل يشمل MP3 وAUX وUSB، وقفل مركزي عن بُعد. تتميز النوافذ الأمامية الكهربائية بوظيفة القفل بلمسة واحدة، كما يعمل تكييف الهواء على إبقاء المقصورة مريحة حتى في الأيام الأكثر حرارة.
وتظل السلامة على رأس الأولويات، مع ميزات مثل نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، والتحكم الإلكتروني في الثبات (ESC)، والتي تعمل معًا على ضمان التحكم المتفوق في المناورة والتحكم في المكابح. كما تشتمل الشاحنة على وسائد هوائية مزدوجة ومصابيح ضباب أمامية لتعزيز سلامة السائق، وتساعد أجهزة استشعار الرجوع للخلف في التنقل في الأماكن الضيقة.
وبهذه المناسبة، صرح ناطق باسم شركة الخليج للرمال الكبرى (GGS)، "تفخر شركة فوتون بتقديم شاحنة فوتون ڤيو CS2 ديزل إلى السوق العُماني. بفضل تصميمها الواسع وأدائها الموثوق وميزات السلامة المتقدمة، فإن هذه المركبة مناسبة تمامًا لاحتياجات النقل ، ونحن على ثقة من أنها ستكون بمثابة قيمة إضافية للشركات التي تسعى إلى حل مثالي لعملياتها."
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