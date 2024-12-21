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مدرب منتخب الكويت: مواجهة عمان كانت متساوية وتأثرنا ببعض الاصابات

12/21/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- قال مدرب منتخب الكويت لكرة القدم خوان بيتزي إن لقاء المنتخب العماني اليوم السبت ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) والتي انتهت بالتعادل الإيجابي كان متساويا بين الجانبين مشيرا إلى ان (الازرق) كان الافضل في الشوط الاول.
وأضاف بيتزي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء ان فريقه تراجع بالشوط الثاني جراء بعض الاصابات والتغيرات المفاجئة والتي أثرت على أداء منتخب الكويت في الشوط الثاني.
وارجع سبب تبديل رضا هاني بين الشوطين إلى تأثره بإصابة طفيفة في الكتف وأما تبديل يوسف ناصر فقد كان بسبب انه مازال يتماثل للشفاء موضحا أن اشراكه في المباراة جاء لاسباب فنية.
ومن جهته قال مدرب المنتخب العماني رشيد جابر في المؤتمر الصحفي إن فريقه واجه صعوبة لاسيما انها مباراة افتتاح ومع صاحب الارض وهذه المباريات دائما يغلب عليها التحفظ.
واضاف جابر ان المنتخب العماني كانت له الافضلية وخصوصا في الشوط الثاني لكنه لم يوفق لترجمة هذه الافضلية لفوز.
وأكد انه حاليا سيركز على المباراة المقبلة مع المنتخب القطري قائلا "لدي ثقة في لاعبيي ويستطيعوا الذهاب بعيدا بالبطولة". (النهاية)

ف ر / م م ج




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