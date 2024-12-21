مدرب منتخب الكويت: مواجهة عمان كانت متساوية وتأثرنا ببعض الاصابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 12 (كونا) -- قال مدرب منتخب
الكويت لكرة القدم
خوان بيتزي إن لقاء المنتخب العماني اليوم السبت ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) والتي انتهت بالتعادل الإيجابي كان متساويا بين الجانبين مشيرا إلى ان (الازرق) كان الافضل في الشوط الاول.
وأضاف بيتزي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء ان فريقه تراجع بالشوط الثاني جراء بعض الاصابات والتغيرات المفاجئة والتي أثرت على أداء منتخب الكويت في الشوط الثاني.
وارجع سبب تبديل رضا هاني بين الشوطين إلى تأثره بإصابة طفيفة في الكتف وأما تبديل يوسف ناصر فقد كان بسبب انه مازال يتماثل للشفاء موضحا أن اشراكه في المباراة جاء لاسباب فنية.
ومن جهته قال مدرب المنتخب العماني رشيد جابر في المؤتمر الصحفي إن فريقه واجه صعوبة لاسيما انها مباراة افتتاح ومع صاحب الارض وهذه المباريات دائما يغلب عليها التحفظ.
واضاف جابر ان المنتخب العماني كانت له الافضلية وخصوصا في الشوط الثاني لكنه لم يوفق لترجمة هذه الافضلية لفوز.
وأكد انه حاليا سيركز على المباراة المقبلة مع المنتخب القطري قائلا "لدي ثقة في لاعبيي ويستطيعوا الذهاب بعيدا بالبطولة". (النهاية)
ف ر / م م ج
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