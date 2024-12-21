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الدوري الإنجليزي: (نوتنغهام فورست) يفوز بهدفين على (برينتفورد) ويصعد الى رابع الترتيب

12/21/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 21 - 12 (كونا) -- صعد فريق (نوتنغهام فورست) إلى رابع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد تغلبه اليوم السبت على مضيفه (برينتفورد) بهدفين نظيفين في مباراة الجولة ال17 للبطولة.
وسجل المدافع النيجيري تيميتايو أينا الهدف الاول للضيوف في الدقيقة 38 بينما وقع زميله السويدي أنثوني إيلانغا الهدف الثاني في الدقيقة 51.
وفي مباريات اخرى لعبت اليوم ايضا فاز (آرسنال) على مضيفه (كريستال بالاس) بخمسة اهداف مقابل هدف واحد وفاز (نيوكاسل يونايتد) برباعية نظيفة على مضيفه (ايبسويتش تاون) في حين تعادل (ويستهام يونايتد) على ارضه بهدف لمثله امام (برايتون).
وبهذه النتائج صعد (نوتنغهام فورست) إلى رابع الترتيب برصيد 31 نقطة بينما حافظ (أرسنال) على مركزه الثالث بمجموع 33 نقطة خلف المتصدر (ليفربول) بواقع 36 نقطة لكن بماراتين متأخرتين ووصيفه (تشيلسي) ب34 نقطة ولديه مباراة متأخرة.
ويحتل (نيوكاسل يونايتد) المركز السابع بمجموع 26 نقطة و(برايتون) المركز التاسع برصيد 25 نقطة ثم (برينتفورد) في المركز ال12 برصيد 23 نقطة و(ويستهام يوناتيد) في المركز ال14 بمجموع 20 نقطة متقدما بمركز واحد واربع نقاط على (كريستال بالاس) بينما يحتل (ايبسويتش تاون) المركز ال18 وفي رصيده 12 نقطة. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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