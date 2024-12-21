الرئيس الامريكي يوقع على قانون يجنب الولايات المتحدة اغلاقا حكوميا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 21 – 12 (كونا) -– وقع الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم السبت على مشروع قانون قصير الأجل يجنب البلاد اغلاقا حكوميا حتى منتصف شهر مارس 2025.
وذكر البيت الابيض في بيان صحفي ان "مشروع القانون رقم 10545 يوفر مخصصات السنة المالية 2025 للوكالات الفيدرالية حتى 14 مارس 2025 وللمشاريع والأنشطة المستمرة للحكومة الفيدرالية كما يخصص تمويلات الإغاثة من الكوارث والمساعدة الاقتصادية للمزارعين ويمدد العديد من السلطات المنتهية الصلاحية".
وذكر بايدن في البيان ان "مشروع قانون التمويل الحزبي الذي وقعته للتو يحافظ على استمرار عمل الحكومة ويوفر الإغاثة العاجلة من الكوارث" مشيرا الى ان هذا القانون يمثل "حلا وسطا" بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ويضمن قدرة الحكومة على الاستمرار في العمل بكامل طاقتها.
وكان مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد اقر امس الجمعة مشروع قانون قصير الأجل قبل ساعات فقط من الموعد النهائي للاغلاق الحكومي الجزئي والذي من شأنه ترك القوات الأمريكية ووكلاء دوريات الحدود ومراقبي الحركة الجوية وملايين العمال الفيدراليين الآخرين بدون أجور وفرض اجازات غير مدفوعة على موظفين حكوميين اخرين "إن لم يتم تجنبه".
وصوت لصالح مشروع القانون 366 نائبا مقابل 34 صوتوا ضده جميعهم من الجمهوريين.(النهاية)
ا م م / ف ا س
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