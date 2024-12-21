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الرئيس الامريكي يوقع على قانون يجنب الولايات المتحدة اغلاقا حكوميا

12/21/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 21 – 12 (كونا) -– وقع الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم السبت على مشروع قانون قصير الأجل يجنب البلاد اغلاقا حكوميا حتى منتصف شهر مارس 2025.
وذكر البيت الابيض في بيان صحفي ان "مشروع القانون رقم 10545 يوفر مخصصات السنة المالية 2025 للوكالات الفيدرالية حتى 14 مارس 2025 وللمشاريع والأنشطة المستمرة للحكومة الفيدرالية كما يخصص تمويلات الإغاثة من الكوارث والمساعدة الاقتصادية للمزارعين ويمدد العديد من السلطات المنتهية الصلاحية".
وذكر بايدن في البيان ان "مشروع قانون التمويل الحزبي الذي وقعته للتو يحافظ على استمرار عمل الحكومة ويوفر الإغاثة العاجلة من الكوارث" مشيرا الى ان هذا القانون يمثل "حلا وسطا" بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ويضمن قدرة الحكومة على الاستمرار في العمل بكامل طاقتها.
وكان مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد اقر امس الجمعة مشروع قانون قصير الأجل قبل ساعات فقط من الموعد النهائي للاغلاق الحكومي الجزئي والذي من شأنه ترك القوات الأمريكية ووكلاء دوريات الحدود ومراقبي الحركة الجوية وملايين العمال الفيدراليين الآخرين بدون أجور وفرض اجازات غير مدفوعة على موظفين حكوميين اخرين "إن لم يتم تجنبه".
وصوت لصالح مشروع القانون 366 نائبا مقابل 34 صوتوا ضده جميعهم من الجمهوريين.(النهاية)

ا م م / ف ا س



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