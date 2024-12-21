(خليجي زين 26).. قطر تتعادل مع الإمارات بنتيجة (1 - 1)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 12 (كونا) -- تعادل منتخب
قطر لكرة القدم
إيجابيا اليوم السبت مع نظيره الإماراتي بنتيجة (1 - 1) ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26).
وعلى عكس الأجواء الباردة كانت أحداث المباراة ساخنة منذ بدايتها فبعد مرور الربع ساعة الاولى احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب القطري في الدقيقة ال17 انبرى لها اللاعب اكرم عفيف بنجاح.
وقبيل نهاية الشوط الاول اسفرت هجمات المنتخب الاماراتي عن هدف التعادل عن طريق اللاعب يحيى الغساني في الدقيقة ال 46 بعد مراوغته دفاع المنتخب القطري داخل منطقة الجزاء.
وفي الشوط الثاني سيطر المنتخب الاماراتي على اغلب فترات اللقاء ونظم عدة هجمات على المرمى القطري قابله تنظيم دفاعي محكم حال دون تسجيل هدف لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي.
وبهذه النتيجة حصد كلا المنتخبان النقطة الاولى لهما في البطولة ليتساويا مع المنتخب الكويتي والعماني اللذان تعادلا بذات النتيجة في وقت سابق من اليوم.
وتقام الجولة الثانية من المجموعة يوم الثلاثاء المقبل عندما يواجه المنتخب القطري نظيره العماني على استاد (جابر المبارك الصباح) في حين يلاقي المنتخب الكويتي نظيره الاماراتي على استاد (جابر الاحمد الدولي). (النهاية)
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