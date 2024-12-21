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مدرب منتخب قطر يعتبر التعادل جيدا ومدرب الامارات يرى أن فريقه كان أقرب الى الفوز

12/21/2024 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- أكد مدرب المنتخب القطري الإسباني لويس غارسيا اليوم السبت أن المباراة بين المنتخبين كانت متكافئة وأن التعادل يعتبر نتيجة جيدة لكليهما في حين رأى مدرب الامارات البرتغالي باولو بينتو أن فريقه كان الأقرب الى الفوز.
وقال غارسيا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن التعادل لا يعتبر نتيجة سيئة على الإطلاق نظرا لقوة منتخب الإمارات وامتلاكه لاعبين على مستوى عال.
واضاف غارسيا أن لاعبي المنتخب القطري قدموا مباراة كبيرة وظهروا بروح عالية ولكن بعد هدف التقدم تراجعوا قليلا وبالشوط الثاني "كنا فريقا منافسا حتى النهاية وانا راض وفخور بلاعبي فريقي".
ورأى أن منتخبه عانى قليلا بالشوط الاول بسبب خطورة لاعبي الإمارات لكنهم تحسنوا في الشوط الثاني الذي حاولوا فيه خلق فرص أكثر لكنهم كانوا الافضل لذلك المباراة كانت متكافئة المستوى "والآن علينا استرجاع مستوى اللاعبين بشكل كامل لباقي البطولة".
وأشار إلى أن حصول لاعبيه على بطاقات صفراء هو جزء من اللعبة على الرغم من أنهم حاولوا تفادي ذلك والأهم أن يواصل اللاعبون استرجاع قوتهم البدنية لأن البطولة تعتبر قصيرة ويجب أن يكونوا حاضرين.
من جهته أكد بينتو ان المباراة كانت صعبة وتنافسية مقارنة بآخر مواجهتين حيث إن عدد الهجمات كان قليلا وقد اعتمد القطريون على الدفاع والضغط العالي وإغلاق مناطقهم لكن اللاعبين الاماراتيين تحكموا بأغلب فترات المباراة وصنعوا فرصا أكثر.
وأضاف بينتو أن فريقه استقبل هجمة واحدة فقط بالشوط الثاني وأن منتخب الإمارات كان يجب أن يخرج فائزا بالمباراة والآن يجب تحضير اللاعبين للمباراة القادمة وانا سعيد بالمستوى الذي ظهر به اللاعبين. (النهاية)

ح م ش / ر ج



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