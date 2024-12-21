مدرب منتخب قطر يعتبر التعادل جيدا ومدرب الامارات يرى أن فريقه كان أقرب الى الفوز

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 12 (كونا) -- أكد مدرب المنتخب القطري الإسباني لويس غارسيا اليوم السبت أن المباراة بين المنتخبين كانت متكافئة وأن التعادل يعتبر نتيجة جيدة لكليهما في حين رأى مدرب الامارات البرتغالي باولو بينتو أن فريقه كان الأقرب الى الفوز.
وقال غارسيا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن التعادل لا يعتبر نتيجة سيئة على الإطلاق نظرا لقوة منتخب
الإمارات وامتلاكه لاعبين على مستوى عال.
واضاف غارسيا أن لاعبي المنتخب القطري قدموا مباراة
كبيرة وظهروا بروح عالية ولكن بعد هدف التقدم تراجعوا قليلا وبالشوط الثاني "كنا فريقا منافسا حتى النهاية وانا راض وفخور بلاعبي فريقي".
ورأى أن منتخبه عانى قليلا بالشوط الاول بسبب خطورة لاعبي الإمارات لكنهم تحسنوا في الشوط الثاني الذي حاولوا فيه خلق فرص أكثر لكنهم كانوا الافضل لذلك المباراة كانت متكافئة المستوى "والآن علينا استرجاع مستوى اللاعبين بشكل كامل لباقي البطولة".
وأشار إلى أن حصول لاعبيه على بطاقات صفراء هو جزء من اللعبة على الرغم من أنهم حاولوا تفادي ذلك والأهم أن يواصل اللاعبون استرجاع قوتهم البدنية لأن البطولة تعتبر قصيرة ويجب أن يكونوا حاضرين.
من جهته أكد بينتو ان المباراة كانت صعبة وتنافسية مقارنة بآخر مواجهتين حيث إن عدد الهجمات كان قليلا وقد اعتمد القطريون على الدفاع والضغط العالي وإغلاق مناطقهم لكن اللاعبين الاماراتيين تحكموا بأغلب فترات المباراة وصنعوا فرصا أكثر.
وأضاف بينتو أن فريقه استقبل هجمة واحدة فقط بالشوط الثاني وأن منتخب الإمارات كان يجب أن يخرج فائزا بالمباراة والآن يجب تحضير اللاعبين للمباراة القادمة وانا سعيد بالمستوى الذي ظهر به اللاعبين. (النهاية)
ح م ش / ر ج
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