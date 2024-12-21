الدوري الإسباني: (أتلتيكو) يعتلي الصدارة بعد فوزه على (برشلونة)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 21 - 12 (كونا) -- انتزع (أتلتيكو مدريد) صدارة الدوري
الإسباني لكرة القدم
بعدما فاز على المتصدر السابق (برشلونة) بهدفين لهدف اليوم السبت في إطار الجولة 18 من البطولة.
وعلى ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي تقدم (برشلونة) بهدف سجله لاعب
الوسط بيدري غونزاليس في الدقيقة 30 من زمن اللقاء فيما أدرك الأرجنتيني رودريغو دي بول التعادل في الدقيقة 60.
وفي وقت توقع الجهور نهاية المباراة بالتعادل نجح النرويجي الكسندر سورلوث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في إضافة هدف الفوز ل(أتلتيكو) الذي حصد النقاط الثلاث التي ساعدته على انتزاع الصدارة من (برشلونة) في مباراته الأخيرة بالدوري هذا العام.
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو) رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام (برشلونة) الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 39 نقطة.
ويوم غد الأحد يستضيف (ريال مدريد) الثالث بالترتيب منافسه الأندلسي (إشبيلية) صاحب المركز 12 بالترتيب على ملعب (سانتياغو برنابيو). (النهاية)
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