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الدوري الإسباني: (أتلتيكو) يعتلي الصدارة بعد فوزه على (برشلونة)

12/21/2024 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 21 - 12 (كونا) -- انتزع (أتلتيكو مدريد) صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما فاز على المتصدر السابق (برشلونة) بهدفين لهدف اليوم السبت في إطار الجولة 18 من البطولة.
وعلى ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي تقدم (برشلونة) بهدف سجله لاعب الوسط بيدري غونزاليس في الدقيقة 30 من زمن اللقاء فيما أدرك الأرجنتيني رودريغو دي بول التعادل في الدقيقة 60.
وفي وقت توقع الجهور نهاية المباراة بالتعادل نجح النرويجي الكسندر سورلوث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في إضافة هدف الفوز ل(أتلتيكو) الذي حصد النقاط الثلاث التي ساعدته على انتزاع الصدارة من (برشلونة) في مباراته الأخيرة بالدوري هذا العام.
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو) رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام (برشلونة) الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 39 نقطة.
ويوم غد الأحد يستضيف (ريال مدريد) الثالث بالترتيب منافسه الأندلسي (إشبيلية) صاحب المركز 12 بالترتيب على ملعب (سانتياغو برنابيو). (النهاية)

ه ن د / ر ج



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