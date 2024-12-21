موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يعلن افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(دورة خليجي زين ال26) وذلك في الحفل الذي شمله سموه برعايته وحضوره وذلك على إستاد (جابر الاحمد الدولي).
الكويت - منتخب
الكويت لكرة القدم يتعادل مع نظيره العماني بنتيجة (1 - 1) في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) التي أقيمت على أستاد (جابر الاحمد الدولي) ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة.
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