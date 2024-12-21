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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

12/21/2024 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يعلن افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (دورة خليجي زين ال26) وذلك في الحفل الذي شمله سموه برعايته وحضوره وذلك على إستاد (جابر الاحمد الدولي).
الكويت - منتخب الكويت لكرة القدم يتعادل مع نظيره العماني بنتيجة (1 - 1) في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) التي أقيمت على أستاد (جابر الاحمد الدولي) ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة.
الكويت - وزارة الداخلية تعلن أنه تم خلال الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر الجاري تسجيل 4122 مخالفة مرورية شملت عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف باليد أثناء القيادة من خلال كاميرات الرصد الآلي المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
بيروت - الجيش اللبناني يعلن أنه تسلم مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية عند الحدود مع سوريا وذلك في إطار "حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق".
واشنطن - الرئيس الامريكي جو بايدن يوقع على مشروع قانون قصير الأجل يجنب البلاد اغلاقا حكوميا حتى منتصف شهر مارس 2025.
إسلام اباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل 16 جنديا وثمانية مسلحين في هجوم نفذه مسلحون على نقطة تفتيش أمنية في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم لأفغانستان والواقع شمالي باكستان. (النهاية) ر ج

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