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يوتيوب تختبر الرد الصوتي

12/21/2024 11:26:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تختبر‭ ‬منصة‭ ‬يوتيوب‭ ‬للفيديوهات‭ ‬ميزة‭ ‬جديدة‭ ‬تعزز‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬صناع‭ ‬المحتوى‭ ‬وجمهورهم،‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬‮«‬اليوتيوبرز‮»‬‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬مقاطع‭ ‬صوتية‭ ‬كردود‭ ‬على‭ ‬تعليقات‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬فيديوهاتهم‭.‬

وبحسب‭ ‬صفحة‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬الرسمية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالميزة‭ ‬التجريبية‭ ‬أوضحت‭ ‬‮«‬يوتيوب‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الميزة‭ ‬التجريبية‭ ‬الجديدة‭ ‬متاحة‭ ‬فقط‭ ‬لمجموعة‭ ‬محدودة‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬المحتوى‭. ‬وأشارت‭ ‬منصة‭ ‬الفيديوهات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صناع‭ ‬المحتوى،‭ ‬الذين‭ ‬تتضمنهم‭ ‬عينة‭ ‬الاختبار‭ ‬المحدودة،‭ ‬يمكنهم‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬التعليقات‭ ‬باستخدام‭ ‬الصوت،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬التسجيل‭ ‬الصوتي‭ ‬بجوار‭ ‬مربع‭ ‬الكتابة‭ ‬في‭ ‬التعليقات‭.‬

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