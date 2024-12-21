يوتيوب تختبر الرد الصوتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تختبر منصة يوتيوب للفيديوهات ميزة جديدة تعزز التفاعل بين صناع المحتوى وجمهورهم، بما يمكن «اليوتيوبرز» من تسجيل مقاطع صوتية كردود على تعليقات الجمهور على فيديوهاتهم.
وبحسب صفحة الدعم الفني الرسمية الخاصة بالميزة التجريبية أوضحت «يوتيوب» أن الميزة التجريبية الجديدة متاحة فقط لمجموعة محدودة من صناع المحتوى. وأشارت منصة الفيديوهات إلى أن صناع المحتوى، الذين تتضمنهم عينة الاختبار المحدودة، يمكنهم الرد على التعليقات باستخدام الصوت، من خلال الضغط على زر التسجيل الصوتي بجوار مربع الكتابة في التعليقات.
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