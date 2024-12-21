Chatgpt يتيح ميزة البحث على الويب مجانا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في خطوة مفاجئة، أتاحت شركة OpenAI ميزة البحث على الويب داخل ChatGPT ، أمام المستخدمين مجاناً، بعد شهرين من إطلاقها، لأول مرة، حصرياً للمشتركين في الباقات المدفوعة على المنصة الذكية.
بحسب الشركة، فإن ميزة البحث على الويب أصبحت أسرع وأكثر ثراءً فيما تقدمه من معلومات على ChatGPT ، فعندما يفعّل المستخدم علامة الكرة الأرضية داخل مستطيل الكتابة على المنصة الذكية، ويقوم بالبحث، ستظهر له مجموعة نتائج من الويب، مع صور من تلك المواقع، ويمكن للمستخدم الضغط على النتائج، والذهاب مباشرة إلى مصادرها على الويب، في تجربة أكثر سلاسة وسرعة، مقارنة بأدائها عند إطلاقها في أكتوبر.
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