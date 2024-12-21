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Chatgpt يتيح ميزة البحث على الويب مجانا

12/21/2024 11:26:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬خطوة‭ ‬مفاجئة،‭ ‬أتاحت‭ ‬شركة‭ ‬ OpenAI ‭ ‬ميزة‭ ‬البحث‭ ‬على‭ ‬الويب‭ ‬داخل‭ ‬ ChatGPT ،‭ ‬أمام‭ ‬المستخدمين‭ ‬مجاناً،‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬إطلاقها،‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬حصرياً‭ ‬للمشتركين‭ ‬في‭ ‬الباقات‭ ‬المدفوعة‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬الذكية‭.‬

بحسب‭ ‬الشركة،‭ ‬فإن‭ ‬ميزة‭ ‬البحث‭ ‬على‭ ‬الويب‭ ‬أصبحت‭ ‬أسرع‭ ‬وأكثر‭ ‬ثراءً‭ ‬فيما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬على‭ ‬ ChatGPT ،‭ ‬فعندما‭ ‬يفعّل‭ ‬المستخدم‭ ‬علامة‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬داخل‭ ‬مستطيل‭ ‬الكتابة‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬الذكية،‭ ‬ويقوم‭ ‬بالبحث،‭ ‬ستظهر‭ ‬له‭ ‬مجموعة‭ ‬نتائج‭ ‬من‭ ‬الويب،‭ ‬مع‭ ‬صور‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المواقع،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬النتائج،‭ ‬والذهاب‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬مصادرها‭ ‬على‭ ‬الويب،‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬أكثر‭ ‬سلاسة‭ ‬وسرعة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بأدائها‭ ‬عند‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭.‬

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