روبوت لتحضير القهوة يحصل على وظيفة

(MENAFN
- Al Watan)
بدأت شركة ((فيجر)) للروبوتات المدعومة من (OpenAI) في شحن روبوتها البشري الثاني ((فيجر2)) إلى العملاء التجاريين، حيث حصل هذا الروبوت، وهو على شكل إنسان على وظيفة رسمية لعمل القهوة في المصانع. ويضع هذا التطوير ((فيجر)) كواحدة من شركات الروبوتات البشرية القليلة، التي تنشر الروبوتات في المستودعات والمصانع للعملاء الدافعين، وفق ((إنترستينغ إنجينيرينغ)).
وفي الشهر الماضي كشفت ((فيجر)) و(BMW) عن ترقيات رئيسية لروبوت ((فيجر2))، والذي قيل إنه يعزز سرعة خط إنتاجه بنسبة 400 %، ومعدل النجاح بمقدار سبعة أضعاف، وتم تقديم ((فيجر2)) بعد 10 أشهر فقط من إطلاق الشركة للنسخة الأولى من الروبوت البشري متعدد الأغراض ((فيجر1)).
وتتميز تفاصيل ((فيجر2)) من كتف ومرفق وركب ووركين، بتصميم فعال، وقد تضاعفت قدرات الحوسبة والذكاء الاصطناعي فيه ثلاث مرات، مما يسمح بتنفيذ المهام بشكل مستقل تمامًا، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.
وتمكن 6 كاميرات (RGB)، ونموذج لغة الرؤية الروبوت من الإدراك المتقدم، وتجنب العقبات وتنسيق اليد والعين، مما يعزز التعامل مع الأشياء. ويمكن لـ((فيجر2)) أن يحمل ما يصل إلى 55 رطلاً (25 كغم) من الوزن ويحاكي البراعة البشرية، ويسمح كل إصبع، مدعومًا بأجهزة استشعار ومحركات متكاملة، للروبوت بالإمساك بالأشياء على غرار الأيدي البشرية.
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