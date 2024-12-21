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روبوت لتحضير القهوة يحصل على وظيفة

12/21/2024 11:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت شركة ((فيجر)) للروبوتات المدعومة من (OpenAI) في شحن روبوتها البشري الثاني ((فيجر2)) إلى العملاء التجاريين، حيث حصل هذا الروبوت، وهو على شكل إنسان على وظيفة رسمية لعمل القهوة في المصانع. ويضع هذا التطوير ((فيجر)) كواحدة من شركات الروبوتات البشرية القليلة، التي تنشر الروبوتات في المستودعات والمصانع للعملاء الدافعين، وفق ((إنترستينغ إنجينيرينغ)).
وفي الشهر الماضي كشفت ((فيجر)) و(BMW) عن ترقيات رئيسية لروبوت ((فيجر2))، والذي قيل إنه يعزز سرعة خط إنتاجه بنسبة 400 %، ومعدل النجاح بمقدار سبعة أضعاف، وتم تقديم ((فيجر2)) بعد 10 أشهر فقط من إطلاق الشركة للنسخة الأولى من الروبوت البشري متعدد الأغراض ((فيجر1)).
وتتميز تفاصيل ((فيجر2)) من كتف ومرفق وركب ووركين، بتصميم فعال، وقد تضاعفت قدرات الحوسبة والذكاء الاصطناعي فيه ثلاث مرات، مما يسمح بتنفيذ المهام بشكل مستقل تمامًا، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.
وتمكن 6 كاميرات (RGB)، ونموذج لغة الرؤية الروبوت من الإدراك المتقدم، وتجنب العقبات وتنسيق اليد والعين، مما يعزز التعامل مع الأشياء. ويمكن لـ((فيجر2)) أن يحمل ما يصل إلى 55 رطلاً (25 كغم) من الوزن ويحاكي البراعة البشرية، ويسمح كل إصبع، مدعومًا بأجهزة استشعار ومحركات متكاملة، للروبوت بالإمساك بالأشياء على غرار الأيدي البشرية.

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