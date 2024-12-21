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دواء للبدانة يعالج انقطاع التنفس

12/21/2024 11:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت السلطات الصحية الأمريكية عن ترخيص علاج مضاد للبدانة من مختبر ((إيلاي ليلي))، يُعرف باسم (Zepbound)، لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من البدانة. يعتبر هذا العلاج إنجازًا مهمًا، كما قالت سالي سيمور من وكالة الأدوية الأمريكية (FDA)، حيث يُعد الأول من نوعه للمصابين بانقطاع التنفس الانسدادي.
يهدف العلاج الجديد، الذي يُعطى عن طريق الحقن أسبوعيًا، إلى تقليل تكرار نوبات انقطاع التنفس، وتظهر الدراسات ارتباطه بفقدان الوزن.
وتقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن العلاج الذي يتم تناوله عن طريق الحقن مرة واحدة في الأسبوع يجب أن يقترن بالتمارين الرياضية واتّباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.
وينتمي هذا الدواء إلى جيل جديد من العلاجات التي أحدثت في السنوات الأخيرة ثورة في إدارة البدانة، وهي آفة صحية عامة.
تعتمد هذه العلاجات على محاكاة هرمون الجهاز الهضمي (GLP-1) الذي ينشّط المستقبِلات في الدماغ التي تؤدي دورًا في تنظيم الشهية.
ويتم أيضا تسويق جزيء (tirzepatide) من مختبرات ((إيلاي ليلي)) تحت اسم ((مونجارو)) للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.

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