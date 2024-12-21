دواء للبدانة يعالج انقطاع التنفس

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت السلطات الصحية الأمريكية عن ترخيص علاج
مضاد للبدانة من مختبر ((إيلاي ليلي))، يُعرف باسم (Zepbound)، لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من البدانة. يعتبر هذا العلاج إنجازًا مهمًا، كما قالت سالي سيمور من وكالة الأدوية الأمريكية (FDA)، حيث يُعد الأول من نوعه للمصابين بانقطاع التنفس الانسدادي.
يهدف العلاج الجديد، الذي يُعطى عن طريق الحقن أسبوعيًا، إلى تقليل تكرار نوبات انقطاع التنفس، وتظهر الدراسات ارتباطه بفقدان الوزن.
وتقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن العلاج الذي يتم تناوله عن طريق الحقن مرة واحدة في الأسبوع يجب أن يقترن بالتمارين الرياضية واتّباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.
وينتمي هذا الدواء إلى جيل جديد من العلاجات التي أحدثت في السنوات الأخيرة ثورة في إدارة البدانة، وهي آفة صحية عامة.
تعتمد هذه العلاجات على محاكاة هرمون الجهاز الهضمي (GLP-1) الذي ينشّط المستقبِلات في الدماغ التي تؤدي دورًا في تنظيم الشهية.
ويتم أيضا تسويق جزيء (tirzepatide) من مختبرات ((إيلاي ليلي)) تحت اسم ((مونجارو)) للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.
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