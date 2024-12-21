علامات تكشف الكذب في ثوان

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت خبيرة لغة الجسد، فانيسا فان إدواردز، في بودكاست ((The Diary of a CEO))، عن علامات تساعد في كشف الكذب بسرعة. من بين هذه العلامات، نبرة السؤال، حيث قد يستخدم الشخص نغمة استفهام في جملة ليست سؤالًا، مما يدل على محاولته للهروب من الإجابة أو عدم اليقين.
كما أن انخفاض الصوت يمكن أن يشير إلى القلق وعدم الصدق، حيث يؤدي التوتر إلى هدوء مفاجئ في الكلام، والتناقض بين الكلمات وحركة الجسد يعد مؤشرًا آخر؛ فعندما يقول شخص ((نعم)) بينما يهز رأسه للنفي، يكون هناك عدم توافق واضح.
أخيرًا، قد يشعر الكاذب بالاشمئزاز من نفسه، مما ينعكس في تصرفاته الجسدية مثل تجعيد الأنف أو إغلاق المنخرين. الكاذبون أيضًا يتجنبون استخدام ضمير المتكلم ((أنا)) لتقليل الارتباط بالكذب.
وأشارت إلى أن هذه العلامات تعد أدوات مهمة لفهم سلوك الآخرين وتقييم مدى صدقهم، مما يساعد في تحسين التواصل وبناء الثقة في العلاقات.
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