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علامات تكشف الكذب في ثوان

12/21/2024 11:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت خبيرة لغة الجسد، فانيسا فان إدواردز، في بودكاست ((The Diary of a CEO))، عن علامات تساعد في كشف الكذب بسرعة. من بين هذه العلامات، نبرة السؤال، حيث قد يستخدم الشخص نغمة استفهام في جملة ليست سؤالًا، مما يدل على محاولته للهروب من الإجابة أو عدم اليقين.
كما أن انخفاض الصوت يمكن أن يشير إلى القلق وعدم الصدق، حيث يؤدي التوتر إلى هدوء مفاجئ في الكلام، والتناقض بين الكلمات وحركة الجسد يعد مؤشرًا آخر؛ فعندما يقول شخص ((نعم)) بينما يهز رأسه للنفي، يكون هناك عدم توافق واضح.
أخيرًا، قد يشعر الكاذب بالاشمئزاز من نفسه، مما ينعكس في تصرفاته الجسدية مثل تجعيد الأنف أو إغلاق المنخرين. الكاذبون أيضًا يتجنبون استخدام ضمير المتكلم ((أنا)) لتقليل الارتباط بالكذب.
وأشارت إلى أن هذه العلامات تعد أدوات مهمة لفهم سلوك الآخرين وتقييم مدى صدقهم، مما يساعد في تحسين التواصل وبناء الثقة في العلاقات.

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