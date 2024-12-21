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البلاستيك الدقيق وزيادة سرطان القولون

12/21/2024 11:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة حديثة من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو عن ارتباط محتمل بين الجزيئات البلاستيكية الدقيقة وزيادة حالات سرطان القولون بين الشباب في الولايات المتحدة. وتشير الدراسة إلى أن هذه الجزيئات، الأصغر من حبة الأرز، يمكن أن تتراكم في الأعضاء، وتسبب تلفًا في الحمض النووي والتهابات مزمنة تعزز نمو الخلايا السرطانية.
وحث الباحثون على تقليل استخدام البلاستيك الموجود في العديد من المنتجات اليومية. وقد استندت الدراسة إلى تحليل أكثر من 3000 دراسة، واعتبرت نتائجها ضرورية لفهم تأثيرات هذه الجزيئات على صحة الإنسان. ويطالب الباحثون باتخاذ إجراءات وقائية، للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بها، مشددين على الحاجة إلى تغيير أنماط استخدام البلاستيك وزيادة الوعي العام.

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