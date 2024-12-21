البلاستيك الدقيق وزيادة سرطان القولون

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت دراسة حديثة من جامعة
كاليفورنيا في سان فرانسيسكو عن ارتباط محتمل بين الجزيئات البلاستيكية الدقيقة وزيادة حالات سرطان القولون بين الشباب في الولايات المتحدة. وتشير الدراسة إلى أن هذه الجزيئات، الأصغر من حبة الأرز، يمكن أن تتراكم في الأعضاء، وتسبب تلفًا في الحمض النووي والتهابات مزمنة تعزز نمو الخلايا السرطانية.
وحث الباحثون على تقليل استخدام البلاستيك الموجود في العديد من المنتجات اليومية. وقد استندت الدراسة إلى تحليل أكثر من 3000 دراسة، واعتبرت نتائجها ضرورية لفهم تأثيرات هذه الجزيئات على صحة الإنسان. ويطالب الباحثون باتخاذ إجراءات وقائية، للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بها، مشددين على الحاجة إلى تغيير أنماط استخدام البلاستيك وزيادة الوعي العام.
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