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15 مليون يورو غرامة Chatgpt

12/21/2024 11:18:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية أنها فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة ((أوبن إيه آي)) الأمريكية على خلفية اتهامها باستخدام بيانات شخصية بشكل احتيالي من خلال برنامج ((تشات جي بي تي)) التابع لها.
وقالت الهيئة المستقلة المسؤولة عن حماية الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية إن ((هيئة حماية البيانات فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة ((أوبن إيه آي))، وهو مبلغ جرى تخفيضه نظرا إلى أن الشركة كانت متعاونة أثناء التحقيق.
واعتبرت الهيئة الإيطالية أنه لم يتم إخطارها من ((أوبن إيه آي)) بـ((انتهاك البيانات الذي تعرضت له في مارس 2023))، مضيفة ((أنها عالجت البيانات الشخصية للمستخدمين لتدريب ((تشات جي بي تي)) من دون أساس قانوني مناسب))، في انتهاك ((لمبدأ الشفافية والالتزامات المترتبة عن ذلك المرتبطة بإعلام المستخدمين)).
كذلك، خلص التحقيق الذي استمر قرابة عامين إلى أن ((أوبن إيه آي)) لم يكن لديها ((نظام للتحقق من العمر المناسب لمنع الأطفال دون سن 13 عاما من التعرض لمحتوى غير لائق)) ناتج عن الذكاء الاصطناعي، بحسب هيئة حماية البيانات. وإضافة إلى الغرامة، قالت الهيئة إنها أمرت ((أوبن إيه آي)) بتنفيذ حملة توعية مدتها ستة أشهر لتعريف عامة الناس بصورة أفضل بـ((تشات جي بي تي)).
وتعليقا على قرار الهيئة، اعتبرت إدارة ((أوبن إيه آي)) أن الغرامة المفروضة عليها ((غير متناسبة))، مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار.
ولفتت الشركة إلى أنها عملت مع الهيئة الإيطالية بعد تعليق ((تشات جي بي تي)) لإعادة الخدمة بعد شهر.
وقالت في بيان ((لقد أدركوا منذ ذلك الحين نهجنا في حماية الخصوصية في الذكاء الاصطناعي، لكن هذه الغرامة تمثل ما يقرب من عشرين ضعف الإيرادات التي حققناها في إيطاليا خلال الفترة المعنية)).
وأضافت ((نعتقد أن نهج (الهيئة الإيطالية لحماية البيانات) يقوض طموحات إيطاليا في مجال الذكاء الاصطناعي، لكننا نظل ملتزمين بالعمل مع سلطات الخصوصية في جميع أنحاء العالم لتقديم الذكاء الاصطناعي الذي يقدم الفوائد ويحترم حقوق الخصوصية)).

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