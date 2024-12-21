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%70 حالة السكان الصحية ممتازة والعشرينيون الأكثر صحة

12/21/2024 11:18:38 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير الحالة الصحية للعام الحالي أن 70% من حالات السكان الصحية تعتبر ممتازة، حيث يُظهر العشرينيون مستوى صحيًا مرتفعًا، مقارنة بالفئات العمرية الأخرى. ومع ذلك، سيطرت الأمراض المزمنة على 19% من البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 15 عامًا، خلال العام الماضي، حيث كان مرض السكري هو الأكثر شيوعًا بين 16 نوعًا من الأمراض المزمنة، ويعاني منه 9% من السكان. وتُظهر الإحصاءات أيضًا أن الفئة العمرية 60 سنة فأكبر هي الأكثر تأثرًا بالأمراض المزمنة، حيث تبلغ نسبة الإصابة بينهم 62%.
%70 ممتازة
أوضح التقرير تقييم الحالة الصحية للسكان من 15 سنة فأكثر، حيث بلغ تقييم الحالة الصحية ممتازة 70%، و19% حالتهم الصحية جيدة جدا، مقابل 9% حالتهم جيدة، و3% لا بأس بها، و1% حالتهم الصحية ضعيفة، وتصدرت الفئة العمرية من 20-24 سنة أكثر الفئات العمرية حالتهم الصحية ممتازة بـ82%، وحلت الفئة العمرية من 15-19 سنة ثانيا بـ81%، ومن 25-29 سنة ثالثا بـ80%، ومن 30-34 سنة رابعا بـ76%، ومن 35-39 سنة خامسا بـ73%.
أمراض مزمنة
استحوذ مرض السكري على النصيب الأكبر من إصابات السكان، المبلغة ذاتيا بالأمراض المزمنة بـ9%، وحل ارتفاع ضغط الدم ثانيا بـ8%، وضعف البصر ثالثا بـ4.2%، وارتفاع الكوليسترول رابعا بـ4%، وحساسية الصدر خامسا بـ3.6%، والتهاب المفاصل الروماتويدي سادسا بـ2.3%، وأمراض القلب والشرايين سابعا بـ1.5%، وتساوت أمراض الدم والصداع اليومي والنصفي ثامنا بـ1.2%، وفقدان السمع تاسعا بـ1%، في حين سجل الخرف والزهايمر، ومرض رئوي مزمن أقل الأمراض المزمنة إصابة بـ0.5%، وحلت أعراض الجهاز العصبي ثانيا بـ0.6%، ومرض الكلى المزمن ثالثا بـ0.7%، وانزلاق غضروفي بالعمود الفقري رابعا بـ0.9%، والسرطان خامسا بـ0.63%.
الأكثر إصابة
حاصرت الأمراض المزمنة الفئة العمرية من 60 سنة فأكبر، كأكثر الفئات العمرية إصابة بالأمراض المزمنة بـ62%، وحلت الفئة العمرية من 50-59 سنة ثانيا بـ38%، ومن 40-49 سنة ثالثا بـ23%، ومن 30-39 سنة رابعا بـ11%، وأقل من 30 سنة خامسا بـ9%.

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