%70 حالة السكان الصحية ممتازة والعشرينيون الأكثر صحة

(MENAFN
- Al Watan)
كشف تقرير الحالة الصحية للعام الحالي أن 70% من حالات السكان الصحية تعتبر ممتازة، حيث يُظهر العشرينيون مستوى صحيًا مرتفعًا، مقارنة بالفئات العمرية الأخرى. ومع ذلك، سيطرت الأمراض المزمنة على 19% من البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 15 عامًا، خلال العام الماضي، حيث كان مرض السكري هو الأكثر شيوعًا بين 16 نوعًا من الأمراض المزمنة، ويعاني منه 9% من السكان. وتُظهر الإحصاءات أيضًا أن الفئة العمرية 60 سنة فأكبر هي الأكثر تأثرًا بالأمراض المزمنة، حيث تبلغ نسبة الإصابة بينهم 62%.
%70 ممتازة
أوضح التقرير تقييم الحالة الصحية للسكان من 15 سنة فأكثر، حيث بلغ تقييم الحالة الصحية ممتازة 70%، و19% حالتهم الصحية جيدة جدا، مقابل 9% حالتهم جيدة، و3% لا بأس بها، و1% حالتهم الصحية ضعيفة، وتصدرت الفئة العمرية من 20-24 سنة أكثر الفئات العمرية حالتهم الصحية ممتازة بـ82%، وحلت الفئة العمرية من 15-19 سنة ثانيا بـ81%، ومن 25-29 سنة ثالثا بـ80%، ومن 30-34 سنة رابعا بـ76%، ومن 35-39 سنة خامسا بـ73%.
أمراض مزمنة
استحوذ مرض السكري على النصيب الأكبر من إصابات السكان، المبلغة ذاتيا بالأمراض المزمنة بـ9%، وحل ارتفاع ضغط الدم ثانيا بـ8%، وضعف البصر ثالثا بـ4.2%، وارتفاع الكوليسترول رابعا بـ4%، وحساسية الصدر خامسا بـ3.6%، والتهاب المفاصل الروماتويدي سادسا بـ2.3%، وأمراض القلب والشرايين سابعا بـ1.5%، وتساوت أمراض الدم والصداع اليومي والنصفي ثامنا بـ1.2%، وفقدان السمع تاسعا بـ1%، في حين سجل الخرف والزهايمر، ومرض رئوي مزمن أقل الأمراض المزمنة إصابة بـ0.5%، وحلت أعراض الجهاز العصبي ثانيا بـ0.6%، ومرض الكلى المزمن ثالثا بـ0.7%، وانزلاق غضروفي بالعمود الفقري رابعا بـ0.9%، والسرطان خامسا بـ0.63%.
الأكثر إصابة
حاصرت الأمراض المزمنة الفئة العمرية من 60 سنة فأكبر، كأكثر الفئات العمرية إصابة بالأمراض المزمنة بـ62%، وحلت الفئة العمرية من 50-59 سنة ثانيا بـ38%، ومن 40-49 سنة ثالثا بـ23%، ومن 30-39 سنة رابعا بـ11%، وأقل من 30 سنة خامسا بـ9%.
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