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43 تشكيلية بملتقى الأحساء

12/21/2024 11:18:38 PM
(MENAFN- Al Watan) مع اعتدال الأجواء، التي تشهدها واحة الأحساء الزراعية، جلست نحو 43 فنانة سعودية، في مزرعة تقع شمال الواحة، لممارسة هواية الرسم في الهواء الطلق بين أشجار النخيل في مختلف المدارس التشكيلية، وذلك في الكرنفال التشكيلي، الذي حمل مسمى: ((ملتقى فنانات الأحساء))، بتنظيم من دار نورة الموسى للثقافة والفنون في الأحساء، وتهدف منه إلى تعزيز دور الفنانات في الرسم التشكيلي.
وقت زمني قياسي
شهد الملتقى، تنفيذ حزمة أعمال تشكيلية فردية وجماعية، ولقاء تعارفي بين التشكيليات، ومناقشة مستقبل الفن في الأحساء، واستعرضت التشكيليات مهاراتهن في الرسم، وبعضهن استطعن إنجاز أعمالهن باحترافية عالية وفي وقت زمني قياسي، وذلك بفضل تمتعهن بموهبة عالية، وهو الأمر الذي فتح باب التنافس بين التشكيليات في سرعة الإنجاز ودقة التفاصيل في اللوحة، والاستماع إلى القراءات النقدية فيما بينهن على جميع اللوحات المنجزة في الملتقى، والاستفادة من الآراء المختلفة من أجل التطوير.
دعم الهواة
أكدت مديرة الدار التشكيلية صابرين الماجد، على أهمية دعم الإبداع النسائي في الفن، مشيرة إلى أن الملتقى يوفر منصة مهمة للفنانات في الدار لتبادل الخبرات، وأهمية الاستمرار في دعم الفن والفنانين في الأحساء، وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم في دعم الهواة وإبراز أعمالهم التشكيلية.
الفضاءات الحيوية
شددت الماجد، خلال حديثها على هامش أعمال الملتقى، إلى أهمية تكثيف إطلاق المعارض التشكيلية، إذ تُعد من الفضاءات الحيوية، التي تُظهر التنوع والإبداع في الفن، حيث تجمع بين أعمال الفنانين المحترفين والهواة، وهذا التفاعل يخلق بيئة غنية بالتجارب الفنية المختلفة ويعكس واقع المشهد الفني المحلي، لافتة إلى أن المعارض التي تضم محترفين وهواة، عادة تتضح فيها المقارنة بين أعمال المحترفين والهواة، ويمكن ملاحظة الفروق في التقنية والمهارة، إذ إن أعمال المحترفين تتميز بدقة التفاصيل واستخدام المواد بشكل احترافي، بينما أعمال الهواة فهي مليئة بالطاقة والابتكار، مما يعكس شغفهم بالفن، وهذه الاختلافات تُظهر كيف يمكن لكل من المحترفين والهواة أن يتعلموا من بعضهم البعض.

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