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113% نمو بتوثيق عقود الشركات

12/21/2024 11:18:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تضاعف عدد توثيق عقود الشركات خلال العام الجاري في المناطق حيث سجل إجمالي التوثيق بـ 5 مناطق 109.008 عقد شركة بنسبة نمو بلغت 113% حيث سجل عدد العقود الموثقة في 2023 حوالي 51.122 عقدًا.
وحسب بيانات حصلت عليها ((الوطن)) من المؤشر العدلي تصدرت منطقة الرياض عدد توثيق عقود الشركات حيث بلغ عددها الإجمالي 108.961 عقدًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 97 عقدًا، وسجلت المنطقة الشرقية 26 عقدًا، ومنطقة القصيم 3 عقود، ومنطقة المدينة المنورة 1 عقد.
خدمة التوثيق الإلكتروني
من جهته أوضح المستثمر شريف عبد الإله أن وزارة التجارة ووزارة العدل سبق أن أطلقت خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود الشركة لتأسيسها هذا أسهم في خدمة العديد من أصحاب الشركات لتوثيق العقود إلكتروني دون الحاجة لزيارة فروع وزارة العدل أو فروع وزارة والتجارة. حيث يتم تأسيس الشركات بشكل آلي وبسرعة مما يسهم في زيادة الاستثمار والتوسع. وسبق أن أكدت وزارة التجارة أن خطوة التوثيق تتم بالتكامل مع عدة أنظمة تقنية والتي من أهمها نظام السجل التجاري ونظام الشركات ونظام الموثقين ونظام ((أبشر)) وذلك من خلال التحقق من هويات الشركاء عن طريق نظام ((أبشر)) ليتم توثيق عقود تأسيس الشركات عبر إجراءات إلكترونية وبكل يسر وسهولة.. موضحًا أنه في السابق كانت توثيق عقود الشركات لابد من زيارة كاتب العدل من قبل أصحاب الشركات لإتمام عملية التوثيق وإنهاء جميع الإجراءات يذكر أن وزارة العدل أطلقت خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات. بالشراكة مع وزارة التجارة. بما يمكن العملاء من توثيقها إلكترونيًا دون الحاجة لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كتابة العدل.
توثيق عقود الشركات
وأشار إلى أن توثيق عقود الشركات آليا أسهم بشكل كبير في التغلب على جميع العقبات التي كانت تواجه المستثمرين وأصحاب الشركات. إلى جانب أن عملية التوثيق لا تستغرق إلا بضع دقائق. موضحًا أن هناك أهمية في توثيق عقود الشركات تتمثل في ضمان حقوق جميع الأطراف حيث عندما توثق عقد شركة يكون العقد دليلا على حقوق والتزامات الأطراف، وهذا يستفاد منه في حالة نشوب خلافات بين الشركاء، كذلك تحسين الثقة بين الأطراف. وتنظيم العلاقات حيث يحدد العقد الموثق حقوق والتزامات الأطراف وينظم العلاقة بينهم أيضًا في حالة نشوب خلافات العقد الموثق لشركة يسهل التسوية بين الأطراف.
توزيع العقود حسب المناطق
الرياض= 108.961
مكة المكرمة= 97
المنطقة الشرقية= 26
القصيم= 3
المدينة المنورة= 1
113 % نمو في توثيق عقود الشركات خلال عام 2023.
إجمالي التوثيق في 5 مناطق 109.008 عقد شركة.
عام 2023 شهد توثيق 51.122 عقد.
تتيح توثيق عقود تأسيس الشركات إلكترونيًا بسهولة ودون زيارة الجهات الحكومية.
متكاملة مع أنظمة:
السجل التجاري.
نظام الشركات.
نظام الموثقين.
أبشر
فوائد التوثيق الإلكتروني
سهولة وسرعة الإجراء: بضع دقائق تكفي لإتمام التوثيق.
ضمان الحقوق: حماية حقوق والتزامات الأطراف.
تحسين الثقة: يعزز الثقة بين الشركاء.
تنظيم العلاقات: يحدد الحقوق والواجبات ويخفف النزاعات.

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