113% نمو بتوثيق عقود الشركات

(MENAFN
- Al Watan)
تضاعف عدد توثيق عقود الشركات خلال العام الجاري في المناطق حيث سجل إجمالي التوثيق بـ 5 مناطق 109.008 عقد شركة بنسبة نمو بلغت 113% حيث سجل عدد العقود الموثقة في 2023 حوالي 51.122 عقدًا.
وحسب بيانات حصلت عليها ((الوطن)) من المؤشر العدلي تصدرت منطقة الرياض عدد توثيق عقود الشركات حيث بلغ عددها الإجمالي 108.961 عقدًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 97 عقدًا، وسجلت المنطقة الشرقية 26 عقدًا، ومنطقة القصيم 3 عقود، ومنطقة المدينة المنورة 1 عقد. خدمة التوثيق الإلكتروني
من جهته أوضح المستثمر شريف عبد الإله أن وزارة التجارة ووزارة العدل سبق أن أطلقت خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود الشركة لتأسيسها هذا أسهم في خدمة العديد من أصحاب الشركات لتوثيق العقود إلكتروني دون الحاجة لزيارة فروع وزارة العدل أو فروع وزارة والتجارة. حيث يتم تأسيس الشركات بشكل آلي وبسرعة مما يسهم في زيادة الاستثمار والتوسع. وسبق أن أكدت وزارة التجارة أن خطوة التوثيق تتم بالتكامل مع عدة أنظمة تقنية والتي من أهمها نظام السجل التجاري ونظام الشركات ونظام الموثقين ونظام ((أبشر)) وذلك من خلال التحقق من هويات الشركاء عن طريق نظام ((أبشر)) ليتم توثيق عقود تأسيس الشركات عبر إجراءات إلكترونية وبكل يسر وسهولة.. موضحًا أنه في السابق كانت توثيق عقود الشركات لابد من زيارة كاتب العدل من قبل أصحاب الشركات لإتمام عملية التوثيق وإنهاء جميع الإجراءات يذكر أن وزارة العدل أطلقت خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات. بالشراكة مع وزارة التجارة. بما يمكن العملاء من توثيقها إلكترونيًا دون الحاجة لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كتابة العدل. توثيق عقود الشركات
وأشار إلى أن توثيق عقود الشركات آليا أسهم بشكل كبير في التغلب على جميع العقبات التي كانت تواجه المستثمرين وأصحاب الشركات. إلى جانب أن عملية التوثيق لا تستغرق إلا بضع دقائق. موضحًا أن هناك أهمية في توثيق عقود الشركات تتمثل في ضمان حقوق جميع الأطراف حيث عندما توثق عقد شركة يكون العقد دليلا على حقوق والتزامات الأطراف، وهذا يستفاد منه في حالة نشوب خلافات بين الشركاء، كذلك تحسين الثقة بين الأطراف. وتنظيم العلاقات حيث يحدد العقد الموثق حقوق والتزامات الأطراف وينظم العلاقة بينهم أيضًا في حالة نشوب خلافات العقد الموثق لشركة يسهل التسوية بين الأطراف. توزيع العقود حسب المناطق
الرياض= 108.961
مكة المكرمة= 97
المنطقة الشرقية= 26
القصيم= 3
المدينة المنورة= 1
113 % نمو في توثيق عقود الشركات خلال عام 2023.
إجمالي التوثيق في 5 مناطق 109.008 عقد شركة.
عام 2023 شهد توثيق 51.122 عقد. تتيح توثيق عقود تأسيس الشركات إلكترونيًا بسهولة ودون زيارة الجهات الحكومية.
متكاملة مع أنظمة:
السجل التجاري.
نظام الشركات.
نظام الموثقين.
أبشر فوائد التوثيق الإلكتروني
سهولة وسرعة الإجراء: بضع دقائق تكفي لإتمام التوثيق.
ضمان الحقوق: حماية حقوق والتزامات الأطراف.
تحسين الثقة: يعزز الثقة بين الشركاء.
تنظيم العلاقات: يحدد الحقوق والواجبات ويخفف النزاعات.
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