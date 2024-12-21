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70 مشروعا لنزل ريفية وبيئية بـ3 مناطق

12/21/2024 11:18:38 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت شركة ((دان)) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تطوير مشاريع سياحية ريفية وبيئية، عزمها افتتاح 70 مشروعا لنزل ريفية وبيئية بمزارع في 3 مناطق تشمل المدينة المنورة، والأحساء، والطائف، خلال العام الميلادي المقبل، بتصاميم فريدة ومتميزة، من بينها 4 مشاريع في الأحساء بتصاميم أحسائية، ومن المقرر تطوير 5 مشاريع ((مزارع)) أخرى، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 1.8 مليون متر مربع لتطوير منتجع، يضم 3 فنادق (بيئي، ريفي، ترفيهي) من فئة 5 نجوم بالقرب من جبل الشعبة شمال الأحساء.
6 مليارات ريال
وتحددت رسوم الإقامة في النزل الريفية ما بين 500 إلى 700 ريال، فيما رسوم الإقامة في المنتجع ما بين 1000 إلى 1500 ريال لليلة الواحدة، مع التأكيد على استهداف منتجات الحرفيين ((المحليين)) في أثاث النزل.
وتهدف ((دان)) لتمكين ملاك المزارع والنزل الريفية المحليين من تنويع مصادر دخلهم وأنشطتهم، لتعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهم، ومن المتوقع جذب 14 مليون زائر سنويًا إلى الوجهات المستهدفة خلال الـ5 أعوام المقبلة، من خلال تقديم أكثر من 12 مليون تجربة نهارية و14 مليون إقامة ليلية، ودعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 6 مليارات ريال.
معايير عالمية
وتوفر ((دان))، دعمًا في 6 مجالات، وهي: استقطاب الضيوف والسياح، وتوفير معايير وإجراءات التشغيل، وخطط التسويق والترويج، وإرشادات معايير البناء والتصميم، وتقديم برامج تدريبية لتعزيز مهارات ملاك المزارع والنزل الريفية، وتشغيلها لتقديم تجارب ضيافة تراعي المعايير العالمية، وتحديد علامة تجارية قوية ومدعومة، بجانب التسجيل في وكالات السفر عبر الإنترنت OTAs وعمولة شركات إدارة الوجهات DMCs فضلا غن توفير إدارة العوائد والإيرادات.
6 مجالات للدعم
01 استقطاب الضيوف والسياح
02 توفير معايير وإجراءات التشغيل
03 تنفيذ خطط للتسويق والترويج
04 تحديد معايير البناء والتصميم
05 تقديم برامج تدريبية لتعزيز المهارات
06 اختيار علامة تجارية قوية ومدعومة.

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