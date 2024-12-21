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تراجع مخالفات الدراجات النارية

12/21/2024 11:18:38 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفرت ‏إدارات المرور، بمختلف مناطق المملكة، جهودها في تنفيذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، والتي أثمرت عن انخفاض مخالفات الدراجات الآلية بـ8%، حيث ضبطت إدارات المرور في الفترة من 8-14 من الشهر الحالي 5981 دراجة آلية مخالفة، مقارنة بضبطيات الشهر الماضي، التي بلغت 6502 دراجة آلية مخالفة، في وقت ضبطت الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة 2171 مركبة مخالفة نهاية الأسبوع الماضي، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
دراجات مخالفة
كشف تقرير إدارة المرور، ضبط 5981 دراجة آلية مخالفة في مناطق المملكة، وفاقت الدراجات الآلية المخالفة المضبوطة في منطقة الرياض 14 منطقة مجتمعة ممثلة في: الجوف، والقريات، والباحة، وتبوك، والقصيم، والحدود الشمالية، ونجران، وجازان، وعسير، والطائف، وحائل، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة بـ48%، وسجلت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة في الدراجات الآلية المخالفة بإجمالي 3 دراجات مخالفة بـ0.05%، كأقل مناطق المملكة في مخالفات الدراجات الآلية، وحلت الجوف ثانيا، بإجمالي 4 مخالفات بـ0.06%، والقريات ثالثا، بإجمالي 7 مخالفات بـ0.11%، والحدود الشمالية رابعا، بإجمالي 0.16%، وتبوك خامسا، بإجمالي 19 مخالفة بـ0.31%، والقصيم سادسا، بإجمالي 31 مخالفة بـ0.51%، وجازان سابعا، بإجمالي 0.61%.
الرياض تتصدر
تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة في الدراجات الآلية المضبوطة، حيث بلغ إجمالي الدراجات المضبوطة 2857 دراجة آلية مخالفة بـ48%، وحلت جدة ثانيًا، بإجمالي 1860 دراجة آلية مخالفة بـ31%، والمنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 412 دراجة آلية مخالفة بـ7%، ومكة المكرمة رابعًا، بإجمالي 402 دراجة آلية مخالفة بـ6.72%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 119 دراجة آلية مخالفة بـ2%، وعسير سادسًا، بإجمالي 68 دراجة آلية مخالفة بـ1.13%، والطائف سابعًا، بإجمالي 64 دراجة آلية مخالفة بـ1.07%، ونجران ثامنًا، بإجمالي 45 دراجة آلية مخالفة بـ1.75%، وحائل تاسعًا، بإجمالي 43 دراجة آلية مخالفة بـ1.71%.
حملتان ميدانيتان لضبط الدراجات
%8 انخفاض الدراجات الآلية المخالفة
5981 دراجة آلية مخالفة مضبوطة
2171 مركبة مخالفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تتصدر مخالفات الدراجات الآلية المضبوطة
أكثر المناطق مخالفات
الرياض: 48%
جدة: 31%
الشرقية: 7%
مكة المكرمة: 6.72%
المدينة المنورة: 2%
عسير: 1.13%
أقل المناطق مخالفات
الباحة: 0.05%
الجوف: 0.06%
القريات: 0.11%
الحدود الشمالية: 0.16%
تبوك: 0.31%
القصيم: 0.51%
جازان: 0.61%

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