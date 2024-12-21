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الاتفاق ينوي استعادة لاعبه

12/21/2024 11:18:37 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن الاتفاق ينوي قطع إعارة لاعبه حامد الغامدي للاتحاد التي تم تجديدها مع بداية الموسم الحالي لمدة موسم واحد، بعد أن تمت إعارته في يناير الماضي لمدة 6 أشهر، ويأتي التوجه الاتفاقي الجديد لرغبة الإدارة في الاستفادة من خدمات الغامدي أو بيع عقده نهائيا خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأوضحت أن إدارة الاتحاد لم تتخذ القرار الأخير في ما يتعلق بتفعيل بند شراء عقد الغامدي من عدمه، في الوقت الذي تلقى فيه الاتفاق عدة عروض لبيع اللاعب نهائيا.

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