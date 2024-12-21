الاتفاق ينوي استعادة لاعبه

(MENAFN
- Al Watan)
بينت مصادر أن الاتفاق ينوي قطع إعارة لاعبه حامد الغامدي للاتحاد التي تم تجديدها مع بداية الموسم الحالي لمدة موسم واحد، بعد أن تمت إعارته في يناير الماضي لمدة 6 أشهر، ويأتي التوجه الاتفاقي الجديد لرغبة الإدارة في الاستفادة من خدمات الغامدي أو بيع عقده نهائيا خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأوضحت أن إدارة الاتحاد لم تتخذ القرار الأخير في ما يتعلق بتفعيل بند شراء عقد الغامدي من عدمه، في الوقت الذي تلقى فيه الاتفاق عدة عروض لبيع اللاعب نهائيا.
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