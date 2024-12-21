هدايا المدافعين تشعل Yelo

(MENAFN
- Al Watan)
أشعلت هدايا المدافعين والحراس الجولة الـ14 من دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث تسببت أخطاء المدافعين في ولوج 7 أهداف نظير أخطاء المدافعين والحراس، من أصل 22 هدفًا مسجلا، بمعدل نحو ثلث الأهداف المسجلة، وتساوت الأهداف القاتلة مع احتساب الجزائيات بـ50% لكل منهما، وانتهت 50% من مباريات
الجبلين بالتعادل، وسجل العين أول فوز له على ملعبه في الدوري
أمام الحزم، والتي شهدت أطول وقت ضائع محتسبًا بـ23 دقيقة، في وقت احتسبت فيه تقنية الـ(VAR) ثماني حالات تحكيمية.
إثارة
شهدت الجولة الـ14 من دوري يلو، إثارة جنونية كبيرة، حيث سجلت مباراة
العين والحزم أكثر المباريات احتسابًا للوقت الضائع بـ23 دقيقة، شهدت معها تسجيل أهداف اللقاء الثلاثة في الوقت القاتل، منها هدف الفوز للعين، الذي سجله انشافاتي بالكعب في الدقيقة 90+20، وتسجيل 4 أهداف في 22 دقيقة في مواجهة أحد والعدالة، وتسجيل أبها هدف مثير تسبب فيه مدافعان اثنان من الفيصلي، ووقف الحظ في وجه مهاجم الحزم، جانو زينهو، الذي أضاع 4 فرص تسجيل محققة، منها إضاعته لضربة جزاء.
معادلة
سجلت الجولة معادلة عكسية لأندية الصدارة، حيث ابتسمت للعدالة والجندل، وكشرت في وجه الخماسي الحزم، والطائي، والعربي، والنجمة، وأبها، وخسر الحزم والنجمة أمام العين والبكيرية على التوالي، وتعادل الطائي والعربي، وأبها أمام الجبلين، وانتصر العدالة على أحد، والجندل على الجبيل، ويبلغ الفارق النقطي بين صاحب المركز العاشر الجبلين، والمتصدر نيوم 10 نقاط، حيث أصبحت الفرصة متاحة لـ10 أندية للدخول في البلاي أوف، الذي سيطبق للمرة الأولى، لتحديد الصاعد الثالث لدوري المحترفين.
انخفاض
انخفضت انتصارات وأهداف الجولة، حيث سجلت 5 انتصارات، منها 4 انتصارات لأصحاب الأرض، مقابل انتصار وحيد للضيوف، وانخفض معدل الأهداف إلى 22 هدفًا، وتساوت الأهداف الحاسمة في الوقت القاتل مع الجزائيات المحتسبة بـ5 أهداف قاتلة و5 جزائيات محتسبة، وإشهار البطاقة الحمراء مرة وحيدة، وتسجيل هدف عكسي، ويتصدر مهاجما نيوم والحزم رومارينهو وزينهو صدارة الهدافين بـ10 أهداف، وتصدر نيوم انتصارات الدوري بـ9 انتصارات، وأحد الأكثر خسائر بـ11 خسارة، والجبلين الأكثر تعادلات بـ7 تعادلات.
-أهداف جنونية قاتلة بالجولة
- 10 نقاط تلهب صدارة يلو.
- %50 أهداف قاتلة وجزائيات.
- يلو يسجل أطول وقت ضائع.
- العدالة والجندل أكبر المستفيدين.
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