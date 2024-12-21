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هدايا المدافعين تشعل Yelo

12/21/2024 11:18:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أشعلت هدايا المدافعين والحراس الجولة الـ14 من دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث تسببت أخطاء المدافعين في ولوج 7 أهداف نظير أخطاء المدافعين والحراس، من أصل 22 هدفًا مسجلا، بمعدل نحو ثلث الأهداف المسجلة، وتساوت الأهداف القاتلة مع احتساب الجزائيات بـ50% لكل منهما، وانتهت 50% من مباريات الجبلين بالتعادل، وسجل العين أول فوز له على ملعبه في الدوري أمام الحزم، والتي شهدت أطول وقت ضائع محتسبًا بـ23 دقيقة، في وقت احتسبت فيه تقنية الـ(VAR) ثماني حالات تحكيمية.
إثارة
شهدت الجولة الـ14 من دوري يلو، إثارة جنونية كبيرة، حيث سجلت مباراة العين والحزم أكثر المباريات احتسابًا للوقت الضائع بـ23 دقيقة، شهدت معها تسجيل أهداف اللقاء الثلاثة في الوقت القاتل، منها هدف الفوز للعين، الذي سجله انشافاتي بالكعب في الدقيقة 90+20، وتسجيل 4 أهداف في 22 دقيقة في مواجهة أحد والعدالة، وتسجيل أبها هدف مثير تسبب فيه مدافعان اثنان من الفيصلي، ووقف الحظ في وجه مهاجم الحزم، جانو زينهو، الذي أضاع 4 فرص تسجيل محققة، منها إضاعته لضربة جزاء.
معادلة
سجلت الجولة معادلة عكسية لأندية الصدارة، حيث ابتسمت للعدالة والجندل، وكشرت في وجه الخماسي الحزم، والطائي، والعربي، والنجمة، وأبها، وخسر الحزم والنجمة أمام العين والبكيرية على التوالي، وتعادل الطائي والعربي، وأبها أمام الجبلين، وانتصر العدالة على أحد، والجندل على الجبيل، ويبلغ الفارق النقطي بين صاحب المركز العاشر الجبلين، والمتصدر نيوم 10 نقاط، حيث أصبحت الفرصة متاحة لـ10 أندية للدخول في البلاي أوف، الذي سيطبق للمرة الأولى، لتحديد الصاعد الثالث لدوري المحترفين.
انخفاض
انخفضت انتصارات وأهداف الجولة، حيث سجلت 5 انتصارات، منها 4 انتصارات لأصحاب الأرض، مقابل انتصار وحيد للضيوف، وانخفض معدل الأهداف إلى 22 هدفًا، وتساوت الأهداف الحاسمة في الوقت القاتل مع الجزائيات المحتسبة بـ5 أهداف قاتلة و5 جزائيات محتسبة، وإشهار البطاقة الحمراء مرة وحيدة، وتسجيل هدف عكسي، ويتصدر مهاجما نيوم والحزم رومارينهو وزينهو صدارة الهدافين بـ10 أهداف، وتصدر نيوم انتصارات الدوري بـ9 انتصارات، وأحد الأكثر خسائر بـ11 خسارة، والجبلين الأكثر تعادلات بـ7 تعادلات.
-أهداف جنونية قاتلة بالجولة
- 10 نقاط تلهب صدارة يلو.
- %50 أهداف قاتلة وجزائيات.
- يلو يسجل أطول وقت ضائع.
- العدالة والجندل أكبر المستفيدين.

MENAFN21122024000089011017ID1109020320

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