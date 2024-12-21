الاتحاد يتجه إلى إعارة حاجي

(MENAFN
- Al Watan)
يدرس الاتحاد إعارة مهاجمه الشاب، طلال حاجي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل عدم مشاركته مع النمور خلال الموسم الحالي.
وبينت مصادر أن الإدارة الفنية بالنادي تتجه لإعارة حاجي، الذي تم تصعيده للفريق الأول الموسم الماضي، وقدم مستويات جيدة تحت قيادة المدرب، مارسيلو جاياردو.
وأشارت إلى أن هناك اهتمامًا من جانب الرياض بالتعاقد مع اللاعب، الذي كان قد شارك الموسم الماضي في 11 مباراة
سجل خلالها هدفين، وصنع 3 آخرين.
وتلقى الاتحاد استفسارات من أندية، بينها الرياض للتعاقد مع اللاعب الذي لم يشارك ولو لدقيقة واحدة هذا الموسم، في ظل اعتماد المدرب الفرنسي، لوران بلان، على العناصر الأساسية، وأصحاب الخبرات أمثال كريم بنزيما، وموسى ديابي، وحسام عوار، وستيفن بيرجوين.
وسبق أن ارتبط اسم حاجي بنادي أياكس أمستردام الهولندي، بناء على توصية من لاعبه السابق بيرجوين لمتابعة الموهبة السعودية الشابة.
MENAFN21122024000089011017ID1109020319
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.