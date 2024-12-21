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الاتحاد يتجه إلى إعارة حاجي

12/21/2024 11:18:37 PM
(MENAFN- Al Watan) يدرس الاتحاد إعارة مهاجمه الشاب، طلال حاجي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل عدم مشاركته مع النمور خلال الموسم الحالي.
وبينت مصادر أن الإدارة الفنية بالنادي تتجه لإعارة حاجي، الذي تم تصعيده للفريق الأول الموسم الماضي، وقدم مستويات جيدة تحت قيادة المدرب، مارسيلو جاياردو.
وأشارت إلى أن هناك اهتمامًا من جانب الرياض بالتعاقد مع اللاعب، الذي كان قد شارك الموسم الماضي في 11 مباراة سجل خلالها هدفين، وصنع 3 آخرين.
وتلقى الاتحاد استفسارات من أندية، بينها الرياض للتعاقد مع اللاعب الذي لم يشارك ولو لدقيقة واحدة هذا الموسم، في ظل اعتماد المدرب الفرنسي، لوران بلان، على العناصر الأساسية، وأصحاب الخبرات أمثال كريم بنزيما، وموسى ديابي، وحسام عوار، وستيفن بيرجوين.
وسبق أن ارتبط اسم حاجي بنادي أياكس أمستردام الهولندي، بناء على توصية من لاعبه السابق بيرجوين لمتابعة الموهبة السعودية الشابة.

MENAFN21122024000089011017ID1109020319

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