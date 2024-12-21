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الأخضر يدشن رحلة العودة بالأحمر

12/21/2024 11:18:37 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي انطلقت فيه، أمس، في الكويت منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ((خليجي 26))، بحفل افتتاح كبير، وبمواجهة الافتتاح التي جمعت الكويت وعمان، ثم تبعتها موقعة قطر والإمارات، لحساب المجموعة الأولى.
يتطلع المنتخب السعودي إلى تسجيل انطلاقة قوية في البطولة، عندما يواجه على إستاد جابر الأحمد الدولي، نظيره البحريني، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية، التي تضم إلى جوار المنتخبين منتخبي العراق واليمن، اللذين سيتواجهان في اللقاء الأول على إستاد جابر

تأكيد الحضور
يطمح الأخضر إلى تدشين رحلة استعادة لقب غائب عنه منذ خليجي 16، التي أقيمت في الكويت أيضًا عام 2003، أي قبل ما يقارب 22 عامًا، بنجاح، وتسجيل انتصار قوي يضعه في دائرة المرشحين الأقوياء للظفر باللقب الإقليمي، الذي يتمتع بخصوصية مطلقة، عندما يواجه على إستاد جابر الأحمد الدولي منتخبًا صعبًا للغاية هو المنتخب البحريني، على ذكرى أخر مواجهة جمعت المنتخبين خليجيًا في نهائي خليجي 24، التي أقيمت في قطر عام 2019، وحينها توج الأحمر البحريني بلقبه الأول بتغلبه على الأخضر في النهائي 1 /صفر، بعدما كسب الصقور موقعة دور المجموعات 2 /صفر.
وسيرمي المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، بكل قوته من أجل خطف النقاط الثلاث، لإثبات أن الأخضر لن يكون ضيف شرف في النسخة الحالية، كما حدث في النسخة الماضية خليجي 25، التي أقيمت في العراق، وغادرها الصقور الذين شاركوا بالمنتخب الرديف، من دور المجموعات.
إثبات القوة
في المقابل، يحضر الأحمر البحريني إلى المواجهة، وهو راغب في تأكيد قوته وأنه سيكون رقمًا صعبًا للغاية، وأنه لن يكون صيدًا سهلا، لاسيما وأنه فرض التعادل السلبي لى الأخضر في أخر لقاء دولي جمعهما على إستاد الجوهرة في تصفيات كأس العالم، وتكرار تفوقه الذي أحدثه في نهائي خليجي 24، وتتويجه باللقب الأول في تاريخه منذ انطلاق دورة كأس الخليج على أرضه في النسخة الأولى عام 1970. ويملك المنتخب البحريني عددًا من اللاعبين المميزين ضمن صفوفه، ويجيد إغلاق مناطقه الدفاعية، والارتداد السريع واستغلال المساحات الخالية في دفاع المنافس، كما أنه يمتاز بالاستفادة من الكرات الثابتة بشكل رائع.
تفوق أخضر
دومًا ما تشهد مواجهات الأخضر والأحمر تنافسًا قويًا بين المنتخبين، وخصوصًا على صعيد البطولة الخليجية، وسبق وأن تواجه المنتخبان الكبيران خلال بطولات الخليج في 21 مناسبة سابقة، نجح الأخضر في التفوق خلالها في 12 مواجهة، فيما تعادل المنتخبان في 4 مواجهات، وكسب الأحمر البحريني 5 مباريات.
ويعود أخر انتصار للصقور على الأحمر في بطولات الخليج إلى الـ30 من نوفمبر 2019، عندما حسم موقعة الجولة الأولى من دور المجموعات في خليجي 24، لمصلحته 2 /صفر، بهدفي عبدالله الحمدان ومحمد خبراني، فيما يعود الانتصار السعودي الأول إلى الـ21 من مارس 1974، في دور المجموعات في خليجي 3 التي أقيمت في الكويت بنتيجة 4 / 1، سجل للأخضر سعيد غراب، وعلي عسيري، وخالد التركي، ومحمد المغنم ((الصاروخ))، وللبحرين حسن علي، بعدما شهدت النسخة الأولى تعادل الفريقين سلبيًا، فيما ألغيت نتائج البحرين في خليجي 2 بعد انسحابه أثناء البطولة.
أما أخر انتصار بحريني فكان في نهائي خليجي 24، عندما كسب الصقور وكان أول انتصار بحريني في خليجي 4 بقطر، وتحديدًا في الثامن من أبريل 1976، بنتيجة 2 /1، سجل للأخضر سلطان بن نصيب، وللأحمر سلطان بشير ومحمد بهرام، أما أخر تعادل جمع المنتخبين فكان في خليجي 14، التي أقيمت في البحرين، وتحديدًا بتاريخ الثاني من نوفمبر 1998، بنتيجة 1 /1، سجل للصقور يوسف الثنيان، وللأحمر عبدالرزاق محمد.
بداية صعبة
في المواجهة الأولى في المجموعة، يتواجه على إستاد جابر المبارك منتخبا العراق واليمن، ويأمل كل منهما أن يسجل بداية قوية في البطولة، وإن كانت الكفة تميل لمصلحة حامل اللقب المنتخب العراقي، الذي يريد أن يدشن حملة دفاعه عن لقبه بقوة، كما أنه يقدم مستويات رائعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
فيما يريد الأحمر اليمني أن يسجل نتيجة إيجابية تمنحه الثقة في الجولتين المقبلتين، وإثبات أنه لن يكون صيدًا سهلا لمنتخبات المجموعة، كما أنه استعد جيدًا للبطولة عبر معسكرات عدة، تحضيرًا للبطولة التي بدأ المشاركة فيها منذ خليجي 16 عام 2003.

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