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إسرائيل بين الانتقادات الدولية في غزة والمنع في سوريا

12/21/2024 11:18:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تواجه إسرائيل انتقادات دولية شديدة بسبب المستويات غير المسبوقة من الضحايا المدنيين والظروف الإنسانية المزرية في غزة، حيث قُتل أكثر من 45 ألف فلسطيني خلال 14 شهرًا من الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس.
وفي جهة أخرى، تثير إسرائيل الاشباكات في سوريا، بقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستحتل المنطقة العازلة في المستقبل المنظور، واستولت إسرائيل على المنطقة العازلة بعد وقت قصير من انهيار حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. لذا وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على قرار يمدد عمل قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود الإسرائيلية السورية ويؤكد ضرورة عدم ممارسة أي أنشطة عسكرية في المنطقة العازلة منزوعة السلاح.
ويعرب القرار عن القلق من أن الأنشطة العسكرية الجارية في منطقة الفصل من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا وتعريض وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في عام 1974 للخطر. كما يعرب القرار عن قلقه من أن العنف في سوريا ((يهدد باندلاع صراع خطير في المنطقة)).

فض الاشتباك
وأكد القرار الذي تم تبنيه أن كلا البلدين ملزمان ((باحترام اتفاق فض الاشتباك بين القوات لعام 1974 الذي أنهى حرب عام 1973 بين سوريا وإسرائيل وأنشأ المنطقة العازلة)). وقد شارك في رعاية القرار الولايات المتحدة وروسيا.
كما زار وفد دبلوماسي أمريكي دمشق لإجراء محادثات مع القيادة السورية الجديدة. وهذه هي أول زيارة رسمية لوفد أمريكي لسوريا منذ أكثر من عقد من الزمان، وتأتي بعد أقل من أسبوعين من إطاحة المعارضة بحكومة الرئيس بشار الأسد.
ومدد مجلس الأمن ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تراقب منطقة الحدود، المعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، حتى 30 يونيو 2025، ودعا إلى وقف جميع الأعمال العسكرية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
ومع ذلك ذكر الجيش الإسرائيلي أن جنوده أطلقوا النار على متظاهر في قرية المعرة السورية وأصابوه بجروح.
ومنذ سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، احتل الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في البلاد على طول الحدود مع إسرائيل.
وفي أثناء احتجاج شارك فيه عشرات السوريين ضد الوجود الإسرائيلي في قرية المعرة، الجمعة، أطلق جنود إسرائيليون النار على رجل قال الجيش إنه اقترب من موقعهم، ما أدى إلى إصابته في ساقه.
وقالت إن القوات تصرفت ((وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية)).
وأكد الجيش الإسرائيلي أن ((جيش الدفاع الإسرائيلي لا يتدخل في الأحداث التي تجري في سوريا)).
وقال سكان في المنطقة في وقت سابق إن القوات الإسرائيلية تمنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم.
ويقول القادة الإسرائيليون إنهم سيبقون في المنطقة إلى أجل غير مسمى.
عودة واسعة
وقال رئيس وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن عودة السوريين على نطاق واسع إلى وطنهم في هذه المرحلة من شأنها أن ((تغمر)) البلاد.
نظرًا لأن الحرب الأهلية في سوريا أدت إلى نزوح الملايين من الناس منذ عام 2011. وقد أدى سقوط حكومة بشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر إلى تأجيج الحديث عن مغادرة اللاجئين بعض البلدان التي ذهبوا إليها.
وقالت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، للصحفيين بعد عودتها من زيارة إلى سوريا، إن رسالة وكالتها إلى الدول في أوروبا وأماكن أخرى هي أن ((هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن العودة على نطاق واسع)).
وقالت إن المجتمعات المحلية ((ليست مستعدة لاستيعاب الأشخاص النازحين الذين يرغبون في العودة)). وأضافت أنه إذا عادت ((أعداد هائلة)) من الناس، ((فسيغمر ذلك البلاد وقد يؤدي إلى المزيد من التأثير المدمر على عملية السلام الهشة للغاية)).
غارة إسرائيلية
وفي غزة قال مسؤولون صحيون إن غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني وسط قطاع غزة أدت إلى مقتل سبعة فلسطينيين على الأقل، بينهم أربعة أطفال، وإصابة 16 آخرين.
وأفاد أحد المراسلين أن القصف أصاب شقة سكنية في برج يافا السكني بمخيم النصيرات، وتم نقل القتلى والجرحى إلى مستشفيي الأقصى والعودة.
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الغارة على الفور. وتقول إسرائيل إنها تهاجم المسلحين فقط وتلقي باللوم على حماس في مقتل المدنيين لأن مقاتليها يعملون في مناطق سكنية.
وتواجه إسرائيل انتقادات دولية شديدة بسبب المستويات غير المسبوقة من الضحايا المدنيين في غزة وأسئلة حول ما إذا كانت قد فعلت ما يكفي لمنع وقوع تلك

هجمات المستوطنين
وفي أحدث هجوم عنيف على القرى الفلسطينية، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مسجد وخربوا ممتلكات في شمال الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، حسب ما قاله رئيس مجلس قروي فلسطيني، في حين تعهدت الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق في الحادث.
وشهدت الضفة الغربية تصاعدًا في أعمال العنف من جانب المستوطنين اليهود خلال الحرب في غزة، وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي يغض الطرف في كثير من الأحيان عن هذه الأعمال.
وقال نصفت الخفش، رئيس مجلس قروي مردا حيث وقع الهجوم، إن مجموعة من المستوطنين وصلت في وقت مبكر من الصباح وأضرمت النار في المسجد وخطت عبارات كراهية عليه.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أسوشيتد برس نجوم داوود المرسومة بالطلاء وكلمات باللغة العبرية، ((سيتم حرق المسجد، وسيتم بناء المعبد))، في إشارة واضحة إلى الرغبة القومية المتطرفة في إنشاء معبد ثالث لليهود في القدس في أقدس موقع وأكثرها إثارة للجدال في الأرض المقدسة.
وقال الخفش إن ((هذه الشعارات تعكس تربيتهم وكراهيتهم للفلسطينيين والعرب))، مضيفًا أن المستوطنين تلقوا ((الدعم الكامل)) من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وبينت الشرطة الإسرائيلية والجيش وجهاز الأمن الداخلي ((شين بيت)) إنهم يحققون في الحادث. وأضافوا في بيان ((ننظر إلى الحادث بجدية وسنعمل بكل عزم على تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة)).
وقالت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن هجمات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون هذا الخريف ((تضاعفت ثلاث مرات على الأقل)) في عام 2024 مقارنة بكل عام من الأعوام الثلاثة الماضية.
وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، يحمل أكثر من 700 ألف مستوطن يهودي الجنسية الإسرائيلية، في حين يعيش ثلاثة ملايين فلسطيني في المنطقة تحت القانون العسكري

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