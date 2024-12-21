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إعصار مايوت المدمر يضاعف من أزمة المستشفيات

12/21/2024 11:18:36 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد مرور أسبوع على الإعصار ((تشيدو))، الذي يعد الأسوأ منذ ما يقرب من قرن، لا تزال جزيرة مايوت الفرنسية تواجه أزمة إنسانية خانقة، حيث تحاول السلطات إحصاء الضحايا واستعادة الخدمات الأساسية وسط أضرار جسيمة.
كما تسبب في أزمة صحية خانقة بالمستشفيات، التي تعاني أصلا نقص الإمكانات، وباتت مكتظة بالمصابين، ليس فقط جراء الإصابات الناتجة عن الإعصار، ولكن أيضًا بسبب تفاقم مشكلات الجفاف وسوء التغذية والأمراض.
تصنيف الحالات
في المستشفى الرئيسي بالعاصمة مامودزو، فقدت المنشأة 40% من غرف المرضى، وفقا للدكتور روجر سرحال، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد. الأطباء يضطرون لتصنيف الحالات حسب خطورتها، في ظل نقص الموارد، بينما يخشى العاملون من تفشي أوبئة، مثل الكوليرا.
ارتفاع الضحايا
أكدت السلطات وفاة 35 شخصا. لكن وزيرة الصحة الفرنسية، جينفييف داريوسيك، حذرت من أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير. وقد دمر الإعصار أحياء بأكملها، وأدى خوف بعض المهاجرين من الترحيل إلى تجاهلهم الملاجئ، مما يزيد احتمال وقوع مئات الضحايا غير المعلن عنهم.
نقص الموارد
يعاني السكان نقص المياه النظيفة والكهرباء، مما يهدد بحدوث كارثة صحية. الطواقم الطبية تعمل بلا توقف، لكن الإمكانات تتضاءل بشكل خطير. ويقول الدكتور فينسنت جيلز، مدير الطوارئ، إن الظروف المعيشية الحالية قد تهيئ لتفشي الأوبئة إذا لم يتم التدخل سريعا.
قصص مؤلمة
من بين آلاف المتضررين سيندو محمدي (54 عامًا)، الذي فقد منزله بالكامل خلال الإعصار. وتحدث من سريره في المستشفى عن معاناة أسرته قائلا: ((لا طعام ولا مأوى. نحن بحاجة لمساعدة عاجلة)).
إهمال مزمن
مايوت، التي يسكنها أكثر من 320 ألف شخص إلى جانب نحو 100 ألف مهاجر، تعد أفقر أقاليم فرنسا الخارجية. الإعصار كشف هشاشة البنية التحتية ونقص الاستثمار اللذين طالما عانتهما الجزيرة.
وفي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة، تعهد بإعادة بناء الجزيرة، لكنه واجه انتقادات من السكان الغاضبين بسبب بطء وتيرة المساعدات، حيث تشير تقديرات وزارة الداخلية إلى أن 70% من السكان تأثروا بشدة، وأصبح العديد بلا مأوى.
جهود إغاثة
بينما تسعى الحكومة الفرنسية لإيصال المساعدات الطارئة، بما في ذلك الماء والغذاء، عقد إغلاق المطار المدني العملية. ومع حجم الاحتياجات المتزايد، يظل التحدي الأكبر هو الاستجابة السريعة لإنقاذ الأرواح، واستعادة الأمل في الجزيرة المنكوبة.

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