Sunday, 22 December 2024 05:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إتاحة طلب التأمين الطبي للموظفين بداية العام

12/21/2024 11:18:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أبلغت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية عن إمكانية طلب خدمات التأمين الصحي لمنسوبيها، اعتبارًا من الأول من شهر رجب المقبل، وذلك وفق الاتفاقية الإطارية لتقديم خدمات التأمين الطبي للجهات الحكومية، ويمكن للجهات الحكومية طلب التأمين عبر ((سوق اعتماد الإلكتروني))، من خلال طرح منافسة مغلقة بين أطراف الاتفاقية الإطارية، وإصدار أوامر الشراء وطلبات التغيير بالحذف والإضافة.
أبرز التعديلات
وتتلخص أبرز تعديلات مزايا ومنافع الاتفاقية الإطارية للتأمين الصحي في توحيد الفئات التأمينية، لجميع المستويات الوظيفية إلى فئة واحدة VIP، اضافة الى تخفيض نسبة وسطاء التأمين لتكون 181 كحد أقصى وتطوير مؤشرات إضافية لقياس أداء المتعاقدين، اضافة الى تحديث جدول الغرامات لرفع مستوى الخدمة المقدمة من المتعاقدين لمستفيدي التأمين الصحي في الاتفاقية الإطارية من الجهات الحكومية، وإلزام المتعاقدين بمشاركة تقارير تنفيذية وتشغيلية بشكل دوري مع الجهات الحكومية.
ويتعين على الجهات الحكومية للاستفادة من ذلك، تخصيص المبالغ اللازمة ضمن مشروع إعداد الميزانية أو مناقلتها لبنود الاتفاقية الإطارية في السوق الإلكترونية، وفقًا لما تضمنته تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية.
منصة اعتماد
وكانت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أبرمت اتفاقية إطارية لتقديم خدمات التأمين الصحي لتحل محل الاتفاقية الإطارية الصادرة في عام 1444، وستمكن هذه الاتفاقية الإطارية جميع الجهات الحكومية من إمكانية طلب خدمات التأمين الصحي من المنصة المخصصة للتأمين الطبي عبر أسوق اعتماد الإلكتروني وتمكن المنصة الجهات الحكومية من طرح منافسة مغلقة بين أطراف الاتفاقية الإطارية.
مهام الهيئة
يذكر أن هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية أنشئت في فبراير 2021، وتتلخص مهامها في وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها لرفع كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشاريع والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية، فيما تهدف الهيئة الى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة.

MENAFN21122024000089011017ID1109020313

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث